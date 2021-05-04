«Можно уважить праздник без вреда природе!» На День Победы планируют отпустить в небо 4000 красно-зеленых шаров

Источник материала: Onliner

Город готовится к Дню Победы. Украшены улицы, реют флаги, засияет в скором времени праздничная иллюминация. Желая поддержать особое настроение горожан, госучреждение «Минскконцерт» решило сделать небывалое — закупить четыре тысячи воздушных гелиевых шаров и 9 мая отпустить их в чистое небо. Однако такая идея понравилась не всем. И, честно говоря, понятно почему: экологи уже давно бьют в набат из-за таких шаров и китайских фонариков, а тут одномоментный «крупный опт». Зрелищно, конечно, но дальше что.

4000 красно-зеленых шаров

Беспокоясь за родную природу, активные горожане составили петицию , в которой призывают Мингорисполком и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды запретить «Минскконцерту» реализовать затею с воздушными шарами. Приводим текст петиции.

«Настоящим обращением требуем запретить запуск 4000 воздушных шаров с гелием в воздух, запланированный к празднованию Дня Победы 9 мая!

Запускать воздушные шары крайне вредно и опасно для окружающей среды и для животных! После падения воздушных шаров на землю или в воду в окружающую среду выделяются полимеры. Животные и птицы путаются в лентах и нитках, которыми завязывают шары, путают упавшие шары с едой и, как следствие, гибнут!

Согласно рекомендациям Минприроды и согласно ст. 4 Закона „Об охране окружающей среды“ хозяйственная и иная деятельность юридических лиц должна осуществляться на основе следующих принципов:

запрета деятельности, которая может привести к деградации естественных экологических систем, изменению или уничтожению генетического фонда объектов растительного и животного мира, исчерпания природных ресурсов и других отрицательных изменений окружающей среды;

обеспечения пропаганды знаний в области охраны окружающей среды, природопользования и формирования экологической культуры.

В соответствии со ст. 41 Закона „О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь“ исполкомы в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, принимают меры по обеспечению охраны окружающей среды.

Одной из основных задач Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды является координация деятельности местных органов управления, исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц, независимо от форм собственности и подчиненности, по охране окружающей среды, а также осуществление контроля за соблюдением норм экологической безопасности, использованием и охраной поверхностных и подземных вод, недр, атмосферного воздуха, растительного и животного мира.

Нельзя допустить такой безответственности! Можно уважить праздник Победы без вреда и кучи мусора, запускаемого в небо!» — призывают неравнодушные горожане. По состоянию на 17:00 петицию подписали 237 человек.

В самом «Минскконцерте» Onliner подтвердили, что все четыре тысячи шаров планируется отпустить в свободное плавание, причем один из сотрудников отметил, что в организацию поступает немало звонков от людей, беспокоящихся за экологию и просящих отменить эту часть программы. К слову, на закупку шаров выделено 8000 рублей, поставить их надо 9 мая. Согласно техническому заданию, шары должны быть размером 30 см, цветовая гамма легко угадывается — 2000 зеленых и 2000 красных.

Эколог: животные проглатывают такой мусор, это обрекает их на мучительную смерть

За комментарием мы обратились к Максиму Немчинову, специалисту из «Аховы птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам. Эколог объяснил, чем природе грозит такой массовый запуск шаров.

— Проблема не новая: и наша организация, и некоторые другие природоохранные организации Беларуси уже обращали на нее внимание. Но чем больше масштабы, тем больше проблема. Фактически шарики — это небиоразлагаемые отходы, которые, в отличие от обычного мусора, еще и разлетаются на большие расстояния, и гораздо быстрее.

В итоге шары попадают в природные экосистемы. Не очень приятно находить подобный мусор, например, в Березинском биосферном заповеднике. В подобных локациях люди обычно не мусорят и специальных уборщиков там нет, поэтому шары могут очень долго лежать в каких-то непроходимых зарослях и разлагаться.

Отсюда вытекает менее понятная и более сложная проблема: различные полимеры, пластики распадаются на мелкие частицы и путешествуют по трофическим цепям [пищевым цепям. — Прим. Onliner], что тоже создает нагрузку на природные механизмы.

К тому же, на такие находки не всегда адекватно реагируют животные: порой они проглатывают такой мусор, он застревает либо в верхних отделах пищеварительного тракта, либо где-то совсем внутри и обрекает животное на мучительную смерть: пластик — новый материал, и механизмов избавления у животных пока не выработалось, — высказался специалист.