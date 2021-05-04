Россия вводит запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

Источник материала: АФН

Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна, обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы выступил Минсельхоз РФ в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Ограничение экспорта предложено "в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен".