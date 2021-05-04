|
Неизвестный спортсмен готов отдать даром золотые часы, полученные в подарок от Лукашенко
Источник материала: Партизан
Объявление о передаче в дар необычных наручных часов появилось в приложении «Отдам даром». Автор объявления разместил его под заголовком «Суперлот».
Утверждается, что это эксклюзивные часы в золоте 965 пробы. На циферблате — государственный герб Беларуси, а на обратной стороне часов — также герб, но с дарственной надписью «От президента Республики Беларусь».
Как следует из объявления, часы были получены от Александра Лукашенко еще в 2007-м году «за спортивные достижения».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объявление о передаче в дар необычных наручных часов появилось в приложении «Отдам даром». Автор объявления разместил его под заголовком «Суперлот».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)