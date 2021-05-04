Неизвестный спортсмен готов отдать даром золотые часы, полученные в подарок от Лукашенко

Утверждается, что это эксклюзивные часы в золоте 965 пробы. На циферблате — государственный герб Беларуси, а на обратной стороне часов — также герб, но с дарственной надписью «От президента Республики Беларусь».





Как следует из объявления, часы были получены от Александра Лукашенко еще в 2007-м году «за спортивные достижения».







