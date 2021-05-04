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Неизвестный спортсмен готов отдать даром золотые часы, полученные в подарок от Лукашенко

04.05.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объявление о передаче в дар необычных наручных часов появилось в приложении «Отдам даром». Автор объявления разместил его под заголовком «Суперлот».

Утверждается, что это эксклюзивные часы в золоте 965 пробы. На циферблате — государственный герб Беларуси, а на обратной стороне часов — также герб, но  с дарственной надписью «От президента Республики Беларусь».  

Как следует из объявления, часы были получены от Александра Лукашенко  еще в 2007-м  году «за спортивные достижения».
 
 
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Объявление о передаче в дар необычных наручных часов появилось в приложении «Отдам даром». Автор объявления разместил его под заголовком «Суперлот».
 
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