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Лукашенко запретил продажу жилья через облигации

04.05.2021 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций, сообщает его пресс-служба. Это значит, что такая форма покупки квартир прекратит свое существование. Рассказываем, в чем проблема с облигациями.


Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.

— Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций: в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций, — сообщает пресс-служба.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов.

В чем проблема облигаций?

Модель строительства квартир через покупку облигаций породила не один долгострой в Минске. Это и ЖК «Аркадия», и «Грушевский посад» и другие. Дело в том, что уплаченные за облигации деньги застройщик вовсе не обязан пускать именно на строительство конкретного дома. В итоге некоторые «затыкали» этими деньгами другие «дыры».

С долевым же строительством сейчас в Беларуси уже все хорошо. Теперь деньги дольщиков должны аккумулироваться на специальном счете застройщика и не могут идти на сторонние проекты.

 
Теги: Минск
 
 
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Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.
 
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