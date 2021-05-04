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Лукашенко запретил продажу жилья через облигации
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций, сообщает его пресс-служба. Это значит, что такая форма покупки квартир прекратит свое существование. Рассказываем, в чем проблема с облигациями.
Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.
— Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций: в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций, — сообщает пресс-служба.
Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов.
В чем проблема облигаций?
Модель строительства квартир через покупку облигаций породила не один долгострой в Минске. Это и ЖК «
С долевым же строительством сейчас в Беларуси уже все хорошо. Теперь деньги дольщиков должны аккумулироваться на специальном счете застройщика и не могут идти на сторонние проекты.
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Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.
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