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Минчанина приговорили к двум годам ограничения свободы за оскорбление Балабы

04.05.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Минска 4 мая приговорил техника Института мясо-молочной промышленности Андрея Темяновского к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия») за оскорбление командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабы в телеграм-канале, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Минчанина приговорили к двум годам ограничения свободы за оскорбление Балабы
Фото: president.gov.by

Суд также в полной мере удовлетворил заявленный иск потерпевшего о возмещении морального вреда в 1000 рублей. Балаба попросил перечислить эти деньги на счет Дома ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики.

Дело рассматривал судья Сергей Кацер, государственное обвинение поддерживал прокурор Евгений Силяков.

Темяновского судили по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти). Его признали виновным в том, что 11 и 12 октября 2020 года он оставил в телеграм-канале в адрес Балабы комментарии оскорбительного содержания. Вина подтверждена скриншотами, показаниями обвиняемого, протоколом осмотра телефона, изъятого по приговору суда в пользу государства как средство совершения преступления.

Подсудимый вину полностью признал. Отягчающим обстоятельством был признан мотив преступления — «из политической и идеологической вражды».

Помимо приговора Темяновскому суд вынес частное определение руководству Института мясо-молочной промышленности, в котором указал на «недостаточную профилактическую и разъяснительную работу в коллективе со стороны руководителя о недопустимости совершения преступлений и правонарушений».

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска 4 мая приговорил техника Института мясо-молочной промышленности Андрея Темяновского к двум годам ограничения свободы без...
 
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