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Жителей Молодечненского района осудили по делу о дестабилизации работы ж/д

04.05.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Молодечненского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние транспортного оборудования, сообщает пресс-служба Миноблсуда.

Жителей Молодечненского района осудили по делу о дестабилизации работы ж/д
Архивное фото носит иллюстративный характер

Виновными признаны два жителя Молодечненского района, которые 11 ноября 2020 года договорились замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы — Радошковичи.

Вышеуказанные действия не повлекли замыкание рельсовой цепи и подачу ложного сигнала о занятости секции маршрута при ее фактически свободном состоянии.

За попытку дестабилизировать работу ж/д транспорта каждый из обвиняемых приговорен к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

 
 
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Суд Молодечненского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние...
 
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