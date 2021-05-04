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Основатель «Эфириума» Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером

04.05.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уроженец российской Коломны Виталик Бутерин с шести лет живет в Канаде, где и стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал состояние на криптовалюте.

Основатель «Эфириума» Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером
Фото cash.ch

Стоимость второй по капитализации криптовалюты — Ethereum — превысила 3000 долларов, сделав ее основателя Виталика Бутерина одним из самых молодых миллиардеров в мире. Теперь состояние 27-летнего Бутерина составляет примерно 1,1 млрд долларов.

За идею проекта Ethereum программист получил премию World Technology Award в 2014 году, обойдя других претендентов, включая основателя Facebook Марка Цукерберга.

 

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Уроженец российской Коломны Виталик Бутерин с шести лет живет в Канаде, где и стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал состояние на криптовалюте.
 
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