Основатель «Эфириума» Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером

Уроженец российской Коломны Виталик Бутерин с шести лет живет в Канаде, где и стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал состояние на криптовалюте.



Фото cash.ch

Стоимость второй по капитализации криптовалюты — Ethereum — превысила 3000 долларов, сделав ее основателя Виталика Бутерина одним из самых молодых миллиардеров в мире. Теперь состояние 27-летнего Бутерина составляет примерно 1,1 млрд долларов.

За идею проекта Ethereum программист получил премию World Technology Award в 2014 году, обойдя других претендентов, включая основателя Facebook Марка Цукерберга.