Майнинг криптовалюты Chia привел к росту спроса и цен на жесткие диски (видео)

Источник материала: Onliner То, чего мы опасались, случилось. Жесткие диски и SSD-накопители выросли в цене. Не все, конечно, но наиболее емкие модели жестких дисков прибавили в стоимости почти в два раза, некоторые позиции исчезли из продажи. Найти накопители на 16 или 18 ТБ практически невозможно.

К тому же вечером третьего мая начались торги виртуальной монеткой Chia Coin на некоторых криптобиржах. О ней мы рассказывали в конце апреля, как о виновнике потенциального подорожания и дефицита накопителей.

Это значит, что монету теперь можно не только добывать, но и покупать/продавать. Ради чего все и затевалось. Майнеры Chia Coin (точнее фермеры, как следует из жаргона адептов этой криптовалюты) очень надеются, что цена на нее будет высокой и они смогут отбить свои вложения в жесткие диски и SSD-накопители.

Если две недели назад мы описывали емкость сети Chia сотнями петабайт, то к концу апреля она перевалила за эксабайт. Это 1143 петабайта, или 1 140 000 ТБ, или 63 333 жестких диска по 20 ТБ. Если 27 апреля, неделю назад, в сети было 778 петабайт, то сегодня их уже больше 1700.





На этом объеме фермерских накопителей формируются плоты — набор криптографических чисел. Один объемом около 110 ГБ. Чем больше таких участков, тем больше монет можно добыть. Вероятность выигрыша зависит от того пространства, которое есть у фермера, по сравнению со всей сетью Chia. Чем выше общая емкость сети, тем меньше шансов у маленьких фермеров получить монетку.



Ребята из нашего Каталога поделились вот таким графиком роста спроса на HDD и SSD-накопителей в конце апреля. По сравнению с началом марта спрос вырос на 36,91% (SSD),

79,07% (HDD) и на 15,31% (внешние)

Что происходит с ценами? Минимальная цена на жесткий диск на 8 ТБ с 23 апреля выросла с 590 до 890 белорусских рублей. Это чуть меньше 51% подорожания. Жесткий диск WD Purple на 8 ТБ с 570 белорусских рублей подрос до 950 — это подорожание на 66%. Накопитель этой же серии, но на 12 ТБ теперь стоит не 1071 рубль, а 1884 рубля. Цена выросла на 76%. Это удорожание рассчитано по минимальной цене. Некоторые магазины подняли стоимость и того выше.

Модели для более широкого потребительского вкуса, к сожалению, подорожание также не обошло стороной. Самые популярные позиции на 4 ТБ из нашего каталога прибавили в минимальной стоимости от 10% до 30%. При этом разбежка по ценам отдельных магазинов довольно значительная, и в некоторых случаях цена различается в два раза.

На популярные жесткие диски меньшего объема повышения цен не замечено. Так что нетребовательные пользователи все-таки смогут по адекватным ценам хоть чуть расширить пространство своего компьютера. А вот для тех, кто собирает домашние серверы, времена наступают непростые.

Подорожание не обошло стороной и SSD-накопители. Фермеры Chia могут использовать их для более быстрого засеивания плотов. SSD-планка Samsung 980 на 1 ТБ выросла в цене с 390 до 470 рублей. Плюс 20%. Некоторое колебание цены есть и на другие модели, но оно пока незначительно. При этом цены в разных магазинах также могут серьезно отличаться — иногда в два раза. Так что сейчас мы можем наблюдать либо начало роста, либо попытки магазинов прощупать спрос по новым ценам.

Что дальше будет с ценами? Спрогнозировать сложно. Может наступить глобальный дефицит накопителей, а может случиться и откат. Главный индикатор, который позволяет делать краткосрочные прогнозы, это стоимость Chia Coin на биржах. Если монетка окажется никому не нужной и будет торговаться дешево, то интерес к ней у фермеров вскоре пропадет, а на вторичном рынке окажется много изрядно поюзанных винчестеров.



А это сравнение спроса год к году. Ребята из нашего Каталога говорят, что спрос на накопители в конце апреля был как перед Новым годом

Так как торги начались только 3 мая, то однозначно предсказать будущее монетки невозможно. На старте на одной из бирж она перевалила за $1800. Но обменный курс стал быстро падать, и на момент написания этого текста монетка торгуется ниже $700 с заметным трендом на падение. Неделя на бирже покажет, в какую сторону будет двигаться эта криптовалюта. Не исключено, что крупный игрок, например Илон Маск со своей Tesla, захочет подогреть к ней интерес и влиться в покупку, чтобы поддержать или задрать курс. Возможно, достаточно будет одного его сообщения в Twitter, чтобы Chia Coin начала расти. И такая ситуация многое говорит о современном рынке криптовалют и его оторванности от реальности.





Может ли случиться глобальный дефицит жестких дисков? Скорее нет, чем да. Но жизнь простым потребителям Chia уже подпортила. На рынке накопителей работают три крупных производителя: Western Digital, Seagate и Toshiba. У них есть три главных канала сбыта продукции: торговые сети, через которые диски поступают в розницу, облачные хранилища, как у Microsoft, Amazon, Google, и еще кучи интернет-гигантов, а также производители компьютеров, ноутбуков, серверов, такие как HP, IBM, Dell и т. д. С двумя последними группами производители накопителей связаны долгосрочными контрактами и гарантиями цены и поставки.

Запасы торговых сетей действительно могут истощиться, а цены в рознице на накопители вырастут. Рынок накопителей не очень гибкий, свободных мощностей немного, так что быстро нарастить выпуск накопителей для потребительского канала не просто.

Что будет, если в сеть будут заходить киты с большими вложениями? Для масштабирования своего сервера по фармингу Chia нужно больше, чем просто набор дисков. Это много сопутствующих расходов. К тому же киты также хотят зарабатывать. А наводнив рынок большим количеством монеток, они непременно обрушат их стоимость и потеряют инвестиции. Рынок, вероятно, приспособится, чтобы соответствовать вложениям, которые нужны для выращивания монеток.

Уже сейчас наблюдается сумасшедший рост емкости сети. Во многом благодаря энтузиастам и людям, которые заходят в монету на хайпе от ее размещения на биржах. Уже через пару дней сеть может перевалить за два эксабайта. Такими темпами многих фермеров просто выдавят с рынка.