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Майнинг криптовалюты Chia привел к росту спроса и цен на жесткие диски (видео)

04.05.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

То, чего мы опасались, случилось. Жесткие диски и SSD-накопители выросли в цене. Не все, конечно, но наиболее емкие модели жестких дисков прибавили в стоимости почти в два раза, некоторые позиции исчезли из продажи. Найти накопители на 16 или 18 ТБ практически невозможно.

К тому же вечером третьего мая начались торги виртуальной монеткой Chia Coin на некоторых криптобиржах. О ней мы рассказывали в конце апреля, как о виновнике потенциального подорожания и дефицита накопителей.

Это значит, что монету теперь можно не только добывать, но и покупать/продавать. Ради чего все и затевалось. Майнеры Chia Coin (точнее фермеры, как следует из жаргона адептов этой криптовалюты) очень надеются, что цена на нее будет высокой и они смогут отбить свои вложения в жесткие диски и SSD-накопители.

Если две недели назад мы описывали емкость сети Chia сотнями петабайт, то к концу апреля она перевалила за эксабайт. Это 1143 петабайта, или 1 140 000 ТБ, или 63 333 жестких диска по 20 ТБ. Если 27 апреля, неделю назад, в сети было 778 петабайт, то сегодня их уже больше 1700.

Майнинг криптовалюты Chia привел к росту спроса и цен на жесткие диски (видео)

На этом объеме фермерских накопителей формируются плоты — набор криптографических чисел. Один объемом около 110 ГБ. Чем больше таких участков, тем больше монет можно добыть. Вероятность выигрыша зависит от того пространства, которое есть у фермера, по сравнению со всей сетью Chia. Чем выше общая емкость сети, тем меньше шансов у маленьких фермеров получить монетку.

Майнинг криптовалюты Chia привел к росту спроса и цен на жесткие диски (видео)
Ребята из нашего Каталога поделились вот таким графиком роста спроса на HDD и SSD-накопителей в конце апреля. По сравнению с началом марта спрос вырос на 36,91% (SSD),
79,07% (HDD) и на 15,31% (внешние)

Что происходит с ценами? Минимальная цена на жесткий диск на 8 ТБ с 23 апреля выросла с 590 до 890 белорусских рублей. Это чуть меньше 51% подорожания. Жесткий диск WD Purple на 8 ТБ с 570 белорусских рублей подрос до 950 — это подорожание на 66%. Накопитель этой же серии, но на 12 ТБ теперь стоит не 1071 рубль, а 1884 рубля. Цена выросла на 76%. Это удорожание рассчитано по минимальной цене. Некоторые магазины подняли стоимость и того выше.

Жесткий диск Seagate Skyhawk 8TB ST8000VX004
4 отзыва
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ, время доступа 8.5 мс
890 р.
14 предложений
Жесткий диск WD Purple 8TB WD82PURZ
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
950 р.
11 предложений
Жесткий диск WD Purple 12TB WD121PURZ
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
1892 р.
2 предложения
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Жесткие диски в Каталоге Onliner

Модели для более широкого потребительского вкуса, к сожалению, подорожание также не обошло стороной. Самые популярные позиции на 4 ТБ из нашего каталога прибавили в минимальной стоимости от 10% до 30%. При этом разбежка по ценам отдельных магазинов довольно значительная, и в некоторых случаях цена различается в два раза.

Жесткий диск WD Purple 4TB [WD40PURZ]
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
366 р.
21 предложение
Жесткий диск Seagate Barracuda 4TB [ST4000DM004]
56 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 256 МБ, линейная скорость 190/190 МБ/с, время доступа 15 мс
324 р.
7 предложений
Жесткий диск Seagate Skyhawk 4TB [ST4000VX007]
4 отзыва
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), буфер 64 МБ, время доступа 12 мс
341 р.
16 предложений
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Жесткие диски на 4 ТБ в Каталоге Onliner

На популярные жесткие диски меньшего объема повышения цен не замечено. Так что нетребовательные пользователи все-таки смогут по адекватным ценам хоть чуть расширить пространство своего компьютера. А вот для тех, кто собирает домашние серверы, времена наступают непростые.

Жесткий диск WD Purple 1TB [WD10PURZ]
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
134 р.
23 предложения
Жесткий диск WD Caviar Blue 1TB (WD10EZEX)
156 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 64 МБ, линейная скорость 150/150 МБ/с
107 р.
21 предложение
Жесткий диск Seagate BarraCuda 1TB [ST1000DM010]
56 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 64 МБ
101 р.
25 предложений
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Жеткие диски на 1 ТБ в Каталоге Onliner

Подорожание не обошло стороной и SSD-накопители. Фермеры Chia могут использовать их для более быстрого засеивания плотов. SSD-планка Samsung 980 на 1 ТБ выросла в цене с 390 до 470 рублей. Плюс 20%. Некоторое колебание цены есть и на другие модели, но оно пока незначительно. При этом цены в разных магазинах также могут серьезно отличаться — иногда в два раза. Так что сейчас мы можем наблюдать либо начало роста, либо попытки магазинов прощупать спрос по новым ценам.

SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW
2 отзыва
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 500000/480000 IOps
470 р.
10 предложений
SSD-накопители в Каталоге Onliner

Что дальше будет с ценами? Спрогнозировать сложно. Может наступить глобальный дефицит накопителей, а может случиться и откат. Главный индикатор, который позволяет делать краткосрочные прогнозы, это стоимость Chia Coin на биржах. Если монетка окажется никому не нужной и будет торговаться дешево, то интерес к ней у фермеров вскоре пропадет, а на вторичном рынке окажется много изрядно поюзанных винчестеров.

Майнинг криптовалюты Chia привел к росту спроса и цен на жесткие диски (видео)
А это сравнение спроса год к году. Ребята из нашего Каталога говорят, что спрос на накопители в конце апреля был как перед Новым годом

Так как торги начались только 3 мая, то однозначно предсказать будущее монетки невозможно. На старте на одной из бирж она перевалила за $1800. Но обменный курс стал быстро падать, и на момент написания этого текста монетка торгуется ниже $700 с заметным трендом на падение. Неделя на бирже покажет, в какую сторону будет двигаться эта криптовалюта. Не исключено, что крупный игрок, например Илон Маск со своей Tesla, захочет подогреть к ней интерес и влиться в покупку, чтобы поддержать или задрать курс. Возможно, достаточно будет одного его сообщения в Twitter, чтобы Chia Coin начала расти. И такая ситуация многое говорит о современном рынке криптовалют и его оторванности от реальности.

Майнинг криптовалюты Chia привел к росту спроса и цен на жесткие диски (видео)

Может ли случиться глобальный дефицит жестких дисков? Скорее нет, чем да. Но жизнь простым потребителям Chia уже подпортила. На рынке накопителей работают три крупных производителя: Western Digital, Seagate и Toshiba. У них есть три главных канала сбыта продукции: торговые сети, через которые диски поступают в розницу, облачные хранилища, как у Microsoft, Amazon, Google, и еще кучи интернет-гигантов, а также производители компьютеров, ноутбуков, серверов, такие как HP, IBM, Dell и т. д. С двумя последними группами производители накопителей связаны долгосрочными контрактами и гарантиями цены и поставки.

Запасы торговых сетей действительно могут истощиться, а цены в рознице на накопители вырастут. Рынок накопителей не очень гибкий, свободных мощностей немного, так что быстро нарастить выпуск накопителей для потребительского канала не просто.

Что будет, если в сеть будут заходить киты с большими вложениями? Для масштабирования своего сервера по фармингу Chia нужно больше, чем просто набор дисков. Это много сопутствующих расходов. К тому же киты также хотят зарабатывать. А наводнив рынок большим количеством монеток, они непременно обрушат их стоимость и потеряют инвестиции. Рынок, вероятно, приспособится, чтобы соответствовать вложениям, которые нужны для выращивания монеток.

Уже сейчас наблюдается сумасшедший рост емкости сети. Во многом благодаря энтузиастам и людям, которые заходят в монету на хайпе от ее размещения на биржах. Уже через пару дней сеть может перевалить за два эксабайта. Такими темпами многих фермеров просто выдавят с рынка.

Большие жесткие диски, быстрые SSD и портативные внешние диски — популярные модели накопителей в Каталоге


Жесткий диск WD Purple 8TB WD82PURZ
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
950 р.
11 предложений
SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW
2 отзыва
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 500000/480000 IOps
470 р.
11 предложений
Внешний накопитель Toshiba Canvio Basics 1TB (черный)
68 отзывов
HDD, 2.5", пластик, USB 3.0, цвет черный
134 р.
27 предложений

 
Теги: Курсы валют
 
 
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То, чего мы опасались, случилось. Жесткие диски и SSD-накопители выросли в цене. Не все, конечно, но наиболее емкие модели жестких дисков прибавили в стоимости почти в...
 
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