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Майнинг криптовалюты Chia привел к росту спроса и цен на жесткие диски (видео)
Источник материала: Onliner
То, чего мы опасались, случилось. Жесткие диски и SSD-накопители выросли в цене. Не все, конечно, но наиболее емкие модели жестких дисков прибавили в стоимости почти в два раза, некоторые позиции исчезли из продажи. Найти накопители на 16 или 18 ТБ практически невозможно.
К тому же вечером третьего мая начались торги виртуальной монеткой Chia Coin на некоторых криптобиржах. О ней мы
Это значит, что монету теперь можно не только добывать, но и покупать/продавать. Ради чего все и затевалось. Майнеры Chia Coin (точнее фермеры, как следует из жаргона адептов этой криптовалюты) очень надеются, что цена на нее будет высокой и они смогут отбить свои вложения в жесткие диски и SSD-накопители.
Если две недели назад мы описывали емкость сети Chia сотнями петабайт, то к концу апреля она перевалила за эксабайт. Это 1143 петабайта, или 1 140 000 ТБ, или 63 333 жестких диска по 20 ТБ. Если 27 апреля, неделю назад, в сети было 778 петабайт, то сегодня их уже больше 1700.
На этом объеме фермерских накопителей формируются плоты — набор криптографических чисел. Один объемом около 110 ГБ. Чем больше таких участков, тем больше монет можно добыть. Вероятность выигрыша зависит от того пространства, которое есть у фермера, по сравнению со всей сетью Chia. Чем выше общая емкость сети, тем меньше шансов у маленьких фермеров получить монетку.
Ребята из нашего Каталога поделились вот таким графиком роста спроса на HDD и SSD-накопителей в конце апреля. По сравнению с началом марта спрос вырос на 36,91% (SSD),
79,07% (HDD) и на 15,31% (внешние)
Что происходит с ценами? Минимальная цена на жесткий диск на 8 ТБ с 23 апреля выросла с 590 до 890 белорусских рублей. Это чуть меньше 51% подорожания. Жесткий диск WD Purple на 8 ТБ с 570 белорусских рублей подрос до 950 — это подорожание на 66%. Накопитель этой же серии, но на 12 ТБ теперь стоит не 1071 рубль, а 1884 рубля. Цена выросла на 76%. Это удорожание рассчитано по минимальной цене. Некоторые магазины подняли стоимость и того выше.
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ, время доступа 8.5 мс
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
Модели для более широкого потребительского вкуса, к сожалению, подорожание также не обошло стороной. Самые популярные позиции на 4 ТБ из нашего каталога прибавили в минимальной стоимости от 10% до 30%. При этом разбежка по ценам отдельных магазинов довольно значительная, и в некоторых случаях цена различается в два раза.
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 256 МБ, линейная скорость 190/190 МБ/с, время доступа 15 мс
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), буфер 64 МБ, время доступа 12 мс
На популярные жесткие диски меньшего объема повышения цен не замечено. Так что нетребовательные пользователи все-таки смогут по адекватным ценам хоть чуть расширить пространство своего компьютера. А вот для тех, кто собирает домашние серверы, времена наступают непростые.
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 64 МБ, линейная скорость 150/150 МБ/с
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 64 МБ
Подорожание не обошло стороной и SSD-накопители. Фермеры Chia могут использовать их для более быстрого засеивания плотов. SSD-планка Samsung 980 на 1 ТБ выросла в цене с 390 до 470 рублей. Плюс 20%. Некоторое колебание цены есть и на другие модели, но оно пока незначительно. При этом цены в разных магазинах также могут серьезно отличаться — иногда в два раза. Так что сейчас мы можем наблюдать либо начало роста, либо попытки магазинов прощупать спрос по новым ценам.
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 500000/480000 IOps
Что дальше будет с ценами? Спрогнозировать сложно. Может наступить глобальный дефицит накопителей, а может случиться и откат. Главный индикатор, который позволяет делать краткосрочные прогнозы, это стоимость Chia Coin на биржах. Если монетка окажется никому не нужной и будет торговаться дешево, то интерес к ней у фермеров вскоре пропадет, а на вторичном рынке окажется много изрядно поюзанных винчестеров.
А это сравнение спроса год к году. Ребята из нашего Каталога говорят, что спрос на накопители в конце апреля был как перед Новым годом
Так как торги начались только 3 мая, то однозначно предсказать будущее монетки невозможно. На старте на одной из бирж она перевалила за $1800. Но обменный курс стал быстро падать, и на момент написания этого текста монетка торгуется ниже $700 с заметным трендом на падение. Неделя на бирже покажет, в какую сторону будет двигаться эта криптовалюта. Не исключено, что крупный игрок, например Илон Маск со своей Tesla, захочет подогреть к ней интерес и влиться в покупку, чтобы поддержать или задрать курс. Возможно, достаточно будет одного его сообщения в Twitter, чтобы Chia Coin начала расти. И такая ситуация многое говорит о современном рынке криптовалют и его оторванности от реальности.
Может ли случиться глобальный дефицит жестких дисков? Скорее нет, чем да. Но жизнь простым потребителям Chia уже подпортила. На рынке накопителей работают три крупных производителя: Western Digital, Seagate и Toshiba. У них есть три главных канала сбыта продукции: торговые сети, через которые диски поступают в розницу, облачные хранилища, как у Microsoft, Amazon, Google, и еще кучи интернет-гигантов, а также производители компьютеров, ноутбуков, серверов, такие как HP, IBM, Dell и т. д. С двумя последними группами производители накопителей связаны долгосрочными контрактами и гарантиями цены и поставки.
Запасы торговых сетей действительно могут истощиться, а цены в рознице на накопители вырастут. Рынок накопителей не очень гибкий, свободных мощностей немного, так что быстро нарастить выпуск накопителей для потребительского канала не просто.
Что будет, если в сеть будут заходить киты с большими вложениями? Для масштабирования своего сервера по фармингу Chia нужно больше, чем просто набор дисков. Это много сопутствующих расходов. К тому же киты также хотят зарабатывать. А наводнив рынок большим количеством монеток, они непременно обрушат их стоимость и потеряют инвестиции. Рынок, вероятно, приспособится, чтобы соответствовать вложениям, которые нужны для выращивания монеток.
Уже сейчас наблюдается сумасшедший рост емкости сети. Во многом благодаря энтузиастам и людям, которые заходят в монету на хайпе от ее размещения на биржах. Уже через пару дней сеть может перевалить за два эксабайта. Такими темпами многих фермеров просто выдавят с рынка.
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