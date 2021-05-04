В Беларуси запретили продажу жилья по жилищным облигациям

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня подписал указ №176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. «Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство», — говорится на сайте president.gov.by.

Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций — в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов.

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