Выиграл в аукционе Skoda Octavia, но не смог ее привезти в Беларусь

Источник материала: Onliner

Читатель Onliner Илья столкнулся с необычной проблемой. Он приобрел через аукцион Skoda Octavia в Италии, но машину получить не сможет: чешский бренд под запретом , даже если вы везете подержанное авто.

— Я участвовал в аукционе, и моя ставка выиграла на лоте Skoda Octavia. Но в итоге оказалось, что я не могу ввезти эту машину в Беларусь из-за нового постановления. Хорошо, что компания, с которой я работал, пошла навстречу и компенсирует мне мои средства и депозит. Ведь у меня есть ответственность перед аукционом. Раз выиграл — машину должен забрать. Эту Octavia заберет себе аукцион, а мне вернут деньги за нее. Моя ставка сыграла в прошлый вторник [27 апреля], когда еще не было ясности по поводу ввоза Skoda физлицами. Я обрадовался, потому что два месяца безрезультатно участвовал в аукционах и только вот эта ставка принесла результат. Но, как оказалось, рано радовался. Я пытался ускорить логистику и успеть ввезти Skoda до начала действия запрета, но времени не хватило. Очень жаль, я хотел именно Skoda Octavia. Мне нужна вместительная машина C-класса. Теперь думаю брать либо Volkswagen Golf, либо везти из США Toyota Prius, — рассказал нам Илья, который хотел привезти из Италии универсал Skoda Octavia.





У мужчины ставка сыграла на отметке 7100 евро. Если добавить аукционный сбор и доставку, машина обошлась бы в 8130 евро (без таможни). Это универсал Skoda Octavia, выпущенный в марте 2018 года, с пробегом 163 тысячи километров с 1,6-литровым дизельным мотором, DSG в комплектации Executive. Отличный вариант за эти деньги.

Комментарий CarOutlet

Мы обратились за комментарием в аукцион CarOutlet.

— В ночь на 23 апреля вышло постановление о том, что автомобили Skoda нельзя будет ввезти в Беларусь с третьего мая (т. е. через 10 дней после публикации). Позже дату сместили на два дня, но ситуацию это особо не изменило. Само собой, у нас было много клиентов, которые хотели привезти в Беларусь Skoda из Европы. Марка популярная. Чтоб вы понимали, доставка автомобиля из Германии или Бельгии занимает примерно две недели. Это минимум. Из Италии доставка легковой машины может занимать до шести недель. Сразу после публикации постановления мы начали действовать. В первую очередь мы ввезли в Беларусь все купленные Skoda вне очереди. Наши клиенты уже получили автомобили, растаможили их и катаются. Но у одного клиента возникла проблема. Он получил уведомление о выигрыше в аукционе в начале прошлой недели (ставку сделал 23 числа). Из Италии до 5 мая привезти машину не получилось. В итоге мы пошли навстречу и согласились забрать эту Skoda себе, полностью компенсировав расходы клиента. У нас есть представительства в Германии, Польше, Украине, Литве и Беларуси. Мы продадим эту Octavia где-нибудь в другом месте, — рассказали нам в компании, занимающейся аукционами.



Ответ ГТК на запрос Ильи