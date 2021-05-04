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СК разбирается в обстоятельствах смертельного пожара в Слуцком районе

04.05.2021 18:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Во время огненной стихии погибли пенсионеры. По данным следствия, утром поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Беличи. В ходе ликвидации ЧП были обнаружены тела супругов. Это 80-летняя женщина и 76-летний мужчина. Известно, что погибшие - жители Солигорска, а в Слуцком районе у них была дача. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно, огонь мог разыграться из-за перекала печи.

 
 
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Во время огненной стихии погибли пенсионеры. По данным следствия, утром поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Беличи. В ходе ликвидации ЧП...
 
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