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Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков

04.05.2021 18:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 4 мая подписал указ № 174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Об этом сообщает его пресс-служба.

"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес.

Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма", - говорится в комментарии к указу.

Короче, "такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства".

 
 
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Лукашенко 4 мая подписал указ № 174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных...
 
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