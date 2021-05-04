|
В Беларуси запретят регистрацию жилищных облигаций
Источник материала: АФН
Лукашенко 4 мая подписал указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство», - говорится в комментарии.
Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций - в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко 4 мая подписал указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Об этом сообщает его пресс-служба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)