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В Борисове пропал врач, приехавший из России к родителям. Возможно, он задержан

04.05.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врач Александр Телего перестал выходить на связь 4 мая.



Последние годы Александр Телего жил и работал в России. Но время от времени приезжал в Борисов к родителям. Сейчас он тоже был в Борисове — но неожиданно исчез. 

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщает, что Телего был задержан вечером 3 мая, а после чего якобы доставлен в гродненское СИЗО. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет НН. 

Александр Телего активно высказывался в соцсетях о ситуации в Беларуси. Коллеги предполагают, его могли задержать за сообщения в интернете.
 
 
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Врач Александр Телего перестал выходить на связь 4 мая.
 
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