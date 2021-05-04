В Борисове пропал врач, приехавший из России к родителям. Возможно, он задержан









Последние годы Александр Телего жил и работал в России. Но время от времени приезжал в Борисов к родителям. Сейчас он тоже был в Борисове — но неожиданно исчез.





пишет НН. Телеграм-канал «Белые халаты» сообщает, что Телего был задержан вечером 3 мая, а после чего якобы доставлен в гродненское СИЗО. Официального подтверждения этой информации пока нет,НН.





Александр Телего активно высказывался в соцсетях о ситуации в Беларуси. Коллеги предполагают, его могли задержать за сообщения в интернете.



