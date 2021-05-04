«Нам приказали стрелять в родных»





1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные свергли гражданское правительство и задержали фактического лидера страны — госсоветника Аун Сан Су Чжи, обвинив ее в подтасовке результатов выборов. В Мьянме было введено чрезвычайное положение сроком на год, вся власть была передана главнокомандующему Мин Аунг Хлайну.





галерее «Ленты.ру». Спустя три месяца в стране продолжаются массовые протесты против захватившей власть хунты. Озлобленные военные расстреливают протестующих, избивают медиков, похищают диссидентов. Жертвами насилия стали более 760 человек, в том числе дети, а полицейские, которые отказываются воевать с собственным народом, вынуждены бежать из страны. Как живет страна, где не утихает насилие и практически не работает интернет — в«Ленты.ру».













































Нарушения на выборах при Аун Сан Су Чжи действительно были. Да и, справедливости ради, сама политик, закрывшая глаза на истребление мусульманского меньшинства страны, вовсе не идеал демократических ценностей и свобод. Однако жестокость и репрессии хунты, кажется, рискуют свести на нет вообще все демократические преобразования последних лет и возродить в стране военную диктатуру. Насколько хватит силы духа и бесстрашия у протестующих — неизвестно, но, кажется, хунта не остановится ни перед чем.