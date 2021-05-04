Бывший пресс-секретарь хоккейного «Динамо-Минск» рассказал подробности своего увольнения

Источник материала: Tut.by

В начале августа прошлого года, еще до выборов, стало известно об увольнении сотрудников пресс-службы минского «Динамо» — начальника управления маркетинга и связей с общественностью Романа Стронгина и пресс-секретаря клуба Романа Шевцова. На тот момент они не стали комментировать причину (по нашим данным, речь шла об отказе от освещения досрочного голосования хоккеистов), а сейчас Шевцов поделился этой информацией , заодно рассказав о недавнем увольнении сотрудников пресс-службы уже футбольного «Динамо-Минск».