ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший пресс-секретарь хоккейного «Динамо-Минск» рассказал подробности своего увольнения

04.05.2021 18:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале августа прошлого года, еще до выборов, стало известно об увольнении сотрудников пресс-службы минского «Динамо» — начальника управления маркетинга и связей с общественностью Романа Стронгина и пресс-секретаря клуба Романа Шевцова. На тот момент они не стали комментировать причину (по нашим данным, речь шла об отказе от освещения досрочного голосования хоккеистов), а сейчас Шевцов поделился этой информацией, заодно рассказав о недавнем увольнении сотрудников пресс-службы уже футбольного «Динамо-Минск».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BYzone Hockey

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Импортер Skoda сообщил о приостановке продаж всех моделей, включая российской сборки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by