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Импортер Skoda сообщил о приостановке продаж всех моделей, включая российской сборки
Источник материала: Tut.by
Сообщение о приостановке продаж появилось на сайте импортера марки. Компания
«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного Постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально. О дальнейших наших действиях в рамках применения Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021 мы сообщим дополнительно».
При этом в компании обращают внимание на то, что продажа запасных частей, сервис и гарантийное обслуживание автомобилей продолжатся в полном объеме.
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Официальный импортер Skoda объявил о том, что приостанавливает продажи всех автомобилей, включая машины российской сборки.
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