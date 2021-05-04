Импортер Skoda сообщил о приостановке продаж всех моделей, включая российской сборки

Источник материала: Tut.by

Сообщение о приостановке продаж появилось на сайте импортера марки. Компания сообщает , что до полного выяснения механизма запрета все дилеры временно прекращают продажи всех автомобилей Skoda.



Фото: Skoda

«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного Постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально. О дальнейших наших действиях в рамках применения Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021 мы сообщим дополнительно».

При этом в компании обращают внимание на то, что продажа запасных частей, сервис и гарантийное обслуживание автомобилей продолжатся в полном объеме.

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