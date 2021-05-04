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Импортер Skoda сообщил о приостановке продаж всех моделей, включая российской сборки

04.05.2021 18:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сообщение о приостановке продаж появилось на сайте импортера марки. Компания сообщает, что до полного выяснения механизма запрета все дилеры временно прекращают продажи всех автомобилей Skoda.


Фото: Skoda

«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного Постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально. О дальнейших наших действиях в рамках применения Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021 мы сообщим дополнительно».

При этом в компании обращают внимание на то, что продажа запасных частей, сервис и гарантийное обслуживание автомобилей продолжатся в полном объеме.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Официальный импортер Skoda объявил о том, что приостанавливает продажи всех автомобилей, включая машины российской сборки.
 
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