Ивангай против Дудя: блогер обвинил журналиста в цензуре интервью. Тот четко ответил

Источник материала: Tut.by

18 марта на ютьюб-канале «вДудь» вышло интервью Юрия Дудя с видеоблогером Иваном Рудским (Ивангаем). Однако о нем неожиданно вспомнили в мае после довольно жесткого твита Ивана. TJournal рассказал о сути конфликта.





Ивангай — это один из некогда самых популярных русскоязычных ютуберов, который зарегистрировал канал в 2013 году, а спустя три года набрал 10 миллионов подписчиков.

В 2017 году блогер неожиданно пропал и до начала 2019 года новых роликов на канале не выкладывал. После возвращения Ивангай стал публиковать видео довольно редко, раз в несколько месяцев. Дудь решил узнать, что произошло: в интервью блогер рассказал, что все это время занимался музыкой и писал треки.

Интервью посвящено личной жизни и карьере Ивангая, его наркотической зависимости и жизни за рубежом, а также будущим планам героя. Политика в двухчасовом видео практически не затрагивалась, если не считать вопроса об отношении блогера к Владимиру Путину.

2 мая Рудской написал в своем твиттере, что из его интервью Дудю вырезали важную часть разговора о судьбе родственников Ивана и отношениях между Россией и Украиной. На вопрос подписчика, почему эта часть не вошла в финальный вариант видео, Рудской обвинил Дудя в трусости.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

Через два дня Дудь ответил на обвинения в телеграм-канале. Он объяснил, что в интервью попадает не весь разговор с гостем, так как исходного материала обычно набирается на 4−10 часов. Дудь также отметил, что в день выхода интервью, 18 марта, согласовал с Рудским финальный вариант и получил положительную реакцию.

— Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать, — это нормально, тем более для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений.

И так же нормально не брать это в итоговый монтаж. Потому что наша задача — не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков. Наша задача — исследовать героя, — написал Юрий Дудь.

К заявлению журналист прикрепил 12-минутное видео с полным фрагментом разговора — без монтажа. Ролик начали перезаливать на ютьюб другие пользователи.

В видео блогер рассуждает об истории взаимоотношений между двумя странами и о своем отношении к ситуации с Крымом. Он рассказал, что тогда не принимал активного участия в обсуждении проблемы, но поддерживал украинскую сторону и приветствовал Евромайдан. Также Ивангай вскользь упомянул судьбу своих родственников — к его прадеду приходили сотрудники НКВД, от которых тот сбежал и прятался в течение двух недель.

В конце отрывка Дудь предположил, что Рудской недавно начал интересоваться политикой и владеет только поверхностными знаниями. Гость не стал спорить: «У меня освободилась какая-то часть мышления под это, и я стал читать „Википедию“, гуглить. „Википедия“ — основной мой источник».