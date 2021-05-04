|
В Гомеле на Советской автомобиль вылетел на тротуар и сбил маленького ребенка
Источник материала: Tut.by
На Советской автомобиль сбил ребенка, сообщают TUT.BY читатели.
ДТП произошло на перекрестке Советской и Крестьянской у горисполкома. По словам очевидцев, автомобиль выскочил на тротуар и сбил 5-летнюю девочку.
— Девочка стояла с бабушкой на тротуаре, ждали зеленый, когда все случилось. Видел, как ей делали искусственное дыхание и массаж сердца.
Очевидцы сообщили, что Citroen двигался по Советской со стороны площади в сторону цирка. В этот момент с Крестьянской выезжал красный Nissan. Произошло столкновение. Citroen занесло и выбросило на тротуар.
Девочку, по данным очевидцев, увезли на скорой помощи.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам очевидцев, автомобиль выскочил на тротуар и сбил 5-летнюю девочку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)