В Гомеле на Советской автомобиль вылетел на тротуар и сбил маленького ребенка

Источник материала: Tut.by

На Советской автомобиль сбил ребенка, сообщают TUT.BY читатели.



Фото: t.me/Auto_Gomel

ДТП произошло на перекрестке Советской и Крестьянской у горисполкома. По словам очевидцев, автомобиль выскочил на тротуар и сбил 5-летнюю девочку.

— Девочка стояла с бабушкой на тротуаре, ждали зеленый, когда все случилось. Видел, как ей делали искусственное дыхание и массаж сердца.

Очевидцы сообщили, что Citroen двигался по Советской со стороны площади в сторону цирка. В этот момент с Крестьянской выезжал красный Nissan. Произошло столкновение. Citroen занесло и выбросило на тротуар.

Девочку, по данным очевидцев, увезли на скорой помощи.

(Будет дополнено.)

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