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В МВД и Минобороны рассказали, кто лишился воинских званий
04.05.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 май - Sputnik. Сколько сотрудников силовых ведомств лишены званий в соответствии с президентским указом №174, рассказали в МВД и Минобороны.
Комментарий МВД
Порядка 40 бывших сотрудников органов внутренних дел лишены званий в соответствии с президентским указом №174, заявил Sputnik глава Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
"Небольшое количество, около 40 сотрудников по всей стране. Это инициатива нашего ведомства. Мы подготовили ходатайство о лишении званий бывших сотрудников органов внутренних дел", – отметил министр.
По его словам, званий лишены люди, которые ошиблись в выборе профессии, а в трудное время "положили удостоверения на стол и отказались выполнять свои обязанности".
"Они все уволены. И лишены специальных званий – офицерских, сержантских", – добавил глава МВД.
Комментарий Минобороны
"Решение лишить воинского звания этих лиц закономерно. Вместо вклада в укрепление национальной безопасности, защиту суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности страны, они совершали обратные действия. Их поступки несовместимы с высоким званием офицера", – заявил начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси полковник Вадим Лукашевич, его слова приводит БелТА.
Он отметил, что от военнослужащих запаса в некоторых ситуациях требуется быть готовыми встать в строй и возглавить воинские коллективы разного уровня. "Эти люди показали, что выполнить такую задачу они не способны", – добавил Лукашевич.
Указ №174
Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.
Согласно законам военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе в запасе или в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.
Как сказано в указе главы государства, в период обострения общественно-политической обстановки с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения. Они организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, а также публиковали личные данные госслужащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, отмечается в документе
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Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых...
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