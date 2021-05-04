Skoda приостанавливает продажу своих авто в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Официальный дилеры Skoda на территории Беларуси временно приостанавливают продажу любых авто этой марки, говорится в сообщении на сайте импортера марки.

В конце апреля правительство Беларуси ввело санкционные меры и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (производитель косметики Nivea). "Черный список" был составлен после президентского указа "О применении специальных мер" – документ предусматривает введение запрета на ввоз на территорию Белоруссии и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, которое применило санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.

"В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного Постановления все официальные дилеры Skoda на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей Skoda", - говорится в сообщении.

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