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Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram

04.05.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram
Айлиш снялась в откровенном фотосете / instagram.com/billieeilish
19-летняя американская певица Билли Айлиш установила рекорд в социальной сети Instagram.

На днях она показала фотографии с фотосессии для глянцевого журнала Vogue. Там она снялась в белье, чем и удивила своих поклонников. Ведь ранее Билли Айлиш не участвовала в таких откровенных съемках.

Некоторые фотографии набрали более 20 миллионов лайков, тем самым установив рекорд в социальной сети. В интервью изданию Билли призналась, что сейчас ей стало проще самовыражаться.

«Так как мир видит меня, я не чувствовала себя желанной. Но со мной так всю жизнь, не думаю, что это из-за популярности», — отметила певица.


Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram

Айлиш снялась в откровенном фотосете / instagram.com/billieeilish
 
 
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Певица шокировала фанов фотосессией в белье.
 
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