Источник материала: UDF



Айлиш снялась в откровенном фотосете / instagram.com/billieeilish

«Так как мир видит меня, я не чувствовала себя желанной. Но со мной так всю жизнь, не думаю, что это из-за популярности», — отметила певица.

Айлиш снялась в откровенном фотосете / instagram.com/billieeilish

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram Певица шокировала фанов фотосессией в белье.

На днях она показала фотографии с фотосессии для глянцевого журнала Vogue. Там она снялась в белье, чем и удивила своих поклонников. Ведь ранеене участвовала в таких откровенных съемках.Некоторые фотографии набрали более 20 миллионов лайков, тем самым установив рекорд в социальной сети. В интервью изданию Билли призналась, что сейчас ей стало проще самовыражаться.