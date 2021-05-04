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«Белые халаты» сообщают об охоте на медиков

04.05.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Белые халаты» сообщают об охоте на медиков
Александр Телего / facebook.com
В Борисове 3 мая задержали врача-невролога Александра Телего, сообщает ТГ-канал «Белые халаты». Есть сведения, что его завезли в СИЗО Гродно. Якобы мужчину ночью избили в квартире и увезли в Гродно.

По сведениям «Нашей Нивы», Александр Телего в последние годы работал в России, а в Борисов периодически приезжал к родителям. В соцсетях он активно высказывался о ситуации в Беларуси, эти сообщения и могли стать причиной задержания.

Также «Белые халаты» пишут, что в Минске 28 апреля задержали сотрудницу столичной 11-й поликлиники психолога Ольгу Беседину. В тот день в районе улицы Ангарской задержали около 10 человек, включая Беседину. Суд над ней состоялся 30 апреля, но друзья и коллеги не знают о его итогах.

Ранее сообщалось о задержании хирурга Андрея Любецкого.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ранее сообщалось о задержании хирурга Андрея Любецкого.
 
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