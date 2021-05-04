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«Белые халаты» сообщают об охоте на медиков
Источник материала: UDF
Александр Телего / facebook.com
По сведениям
Также «Белые халаты» пишут, что в Минске 28 апреля задержали сотрудницу столичной 11-й поликлиники психолога Ольгу Беседину. В тот день в районе улицы Ангарской задержали около 10 человек, включая Беседину. Суд над ней состоялся 30 апреля, но друзья и коллеги не знают о его итогах.
Ранее
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Ранее сообщалось о задержании хирурга Андрея Любецкого.
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