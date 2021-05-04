В телеге сегодня. В вопросах санкций Европа отходит назад, уступая место США

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция – об отсрочке четвертого санкционного пакета.

— Информация про перенос введения четвертого пакета европейских санкций на июнь вызвала ожидаемое разочарование в протестной среде.

Хотя, если взглянуть ситуацию объективно, то картина вырисовывается не такая уж и трагичная:

- За вояж Макея в Швейцарию и интервью его Euronews в максимально примирительной насколько возможно риторике;

- За де-факто приостановление исполнения смертных казней (прецедент впервые за много лет, хотя там еще не все ясно, но на словах решение есть);

- За нерегистрацию пророссийской партии «Союз» , что впрочем есть дело внутреннее, но «продать» европейцам это можно, т.к. проевропейские силы разворачиваются в любую партию в два счета в случае парламентской реформы, а вот пророссийские силы надо еще структурировать, это решение в пользу Европы;

- За неизвестно какие взятки и блага для отдельных бенифициаров в ЕС, полагаем что за большие;

Словом, за все титанические усилия официальной и неофициальной беларусской дипломатии по шагам навстречу (так, чтобы не прогибаться и показывать готовность к диалогу) – за это Беларусь получила лишь очередную месячную отсрочку (!) санкций.

Не отмену, а отсрочку. Радоваться могут несколько придворных бизнесменов, у них еще есть время поиграть в рулетку с литовской/польской таможней и попробовать толкнуть сигареты так, чтобы их не нашли и не конфисковали, ибо случаи участились катастрофически.

В целом, положение дел это не меняет. Европа отходит назад, уступая место США. У Европы хватает своих проблем, а санкции США уже по факту бьют по поставкам нефти (а ведь еще нужно будет продавать нефтепродукты), плюс появилась информация о трудностях выпуска облигаций госзайма даже на московской фондовой бирже.

Российские компании боятся инвестировать, опасаются санкций. Это на порядок более серьезные санкционные эффекты, чем прикрытие структур контрабаса.

Но принципиальность позиции сохраняется: хотите реального ослабления удавки – выпустите всех (что автоматом означает начало процесса транзита, ибо если выпустить и не сажать новых, то вышедшие с высокой вероятностью возглавят новую волну протеста, которая сметет всех.

А защищать режим уже никто рьяно не будет, ибо раз выпустили, то показали слабость и готовность сдавать).

А РФ в очередной раз утирается после нерегистрации их политической силы. И не горит желанием залазить под санкции, в преддверии своих выборов.

Трудно пока спрогнозировать как будет развиваться ситуация в условиях перекрытия всех основных потоков, как бюджетных, так и внебюджетных. Однозначно можно сказать что это будет способствовать факту грызни всех против всех изнутри.

В телеге накануне. «Теперь понятно, почему имеет смысл опасаться российскую армию»