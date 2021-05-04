ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники признали трех новых политзаключенных

04.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитное сообщество требует немедленно освободить Сергея Скока, Ольгу Климкову, Максима Сергеенко, об этом говорится в совместном заявлении.

Правозащитники признали трех новых политзаключенных

По состоянию на 4 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 363 человека

Правозащитное сообщество Беларуси признало политическими заключенными трех человек:

Сергей Скок – осужден приговором суда Круглянского района Могилевской области на три года лишения свободы по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 368 УК (Оскорбление президента);

Ольга Климкова – осуждена приговором суда Круглянского района Могилевской области на три с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) ст. 368 УК (Оскорбление президента);

Максим Сергеенко – осужден приговором суда Круглянского района Могилевской области на три с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) ст. 368 УК (Оскорбление президента).

– В связи с увеличением числа случаев осуждения и лишения свободы граждан страны по ряду диффамационных статей Уголовного кодекса Беларуси, а также в связи с унижением государственных символов, мы, представители белорусского правозащитного сообщества, в очередной раз подтверждая свои неоднократно высказанные требования по декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов, – говорится в совместном заявлении.

Также 4 мая стало известно о вынесенном приговоре доверенным лицам Светланы Тихановской. Их обвинили в «массовых беспорядках» и планах по «захвату зданий».

Судья Железнодорожного района Гомеля Алексей Хлыщенков осудил Юрия Власова на 6,5 лет колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую – на 6 лет колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина – на 6 лет колонии усиленного режима.

Читайте также

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитное сообщество требует немедленно освободить Сергея Скока, Ольгу Климкову, Максима Сергеенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Непокрытый убыток «Белгорхимпрома» достиг 499 млн рублей. «Туркменхимия» не спешит рассчитываться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by