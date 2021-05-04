Правозащитники признали трех новых политзаключенных

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Правозащитное сообщество требует немедленно освободить Сергея Скока, Ольгу Климкову, Максима Сергеенко, об этом говорится в совместном заявлении .





По состоянию на 4 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 363 человека

Правозащитное сообщество Беларуси признало политическими заключенными трех человек:

Сергей Скок – осужден приговором суда Круглянского района Могилевской области на три года лишения свободы по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 368 УК (Оскорбление президента);

Ольга Климкова – осуждена приговором суда Круглянского района Могилевской области на три с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) ст. 368 УК (Оскорбление президента);

Максим Сергеенко – осужден приговором суда Круглянского района Могилевской области на три с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) ст. 368 УК (Оскорбление президента).

– В связи с увеличением числа случаев осуждения и лишения свободы граждан страны по ряду диффамационных статей Уголовного кодекса Беларуси, а также в связи с унижением государственных символов, мы, представители белорусского правозащитного сообщества, в очередной раз подтверждая свои неоднократно высказанные требования по декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов, – говорится в совместном заявлении.

Также 4 мая стало известно о вынесенном приговоре доверенным лицам Светланы Тихановской. Их обвинили в «массовых беспорядках» и планах по «захвату зданий».

Судья Железнодорожного района Гомеля Алексей Хлыщенков осудил Юрия Власова на 6,5 лет колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую – на 6 лет колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина – на 6 лет колонии усиленного режима.