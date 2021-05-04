|
Из хоккейного минского "Динамо" ушел нападающий Шейн Принс
Источник материала: Партизан
Из хоккейного минского "Динамо" ушел 28-летний нападающий Шейн Принс. Он подписал двухлетний контракт с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Шейн Принс / hcdinamo.by
Шейн Принс не считается в КХЛ легионером, поскольку имеет двойное гражданство — США и Беларуси. В "Динамо" он был с осени 2019-го. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром у динамовцев — в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 (25+24) очков, а в 5 играх плей- офф — 6 (1+5) очков.
Принс — игрок национальной сборной Беларуси,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из хоккейного минского "Динамо" ушел 28-летний нападающий Шейн Принс. Он подписал двухлетний контракт с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)