Белорусы и кризис: как живет разорившийся бизнесмен на заводскую зарплату 435 руб. в месяц

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Бизнес – проверка налоговой – суд





Назовем нашего героя Владимиром, а его супругу Ириной. В семье есть двое детей (их имена сейчас не важны), младшему нет 3-х лет. Владимиру уже за 30, Ирине – около 30-ти.





Несколько лет назад Владимир был предпринимателем, занимался розничной торговлей и с оптимизмом смотрел в будущее.





–Было несколько месяцев, когда я даже посчитал, через сколько лет стану миллионером. Верить не верил, но посчитал. Огорчало только, что конкурент, у которого большой магазин, меня в любом случае обгоняет.





Потом становилось все хуже, торговля падала.





– Люди стали зарабатывать фактически меньше, а гиперы и сети наоборот росли. И в этот же период налоговая буквально с цепи сорвалась. Я работал насколько возможно честно. Налоги платил, от подписок не отказывался, ругался только с отдельными клиентами.





Но через 3 года к Владимиру пришла проверка. Не чуя беды он предоставил «два баула документов» и через две недели узнал, что значительная часть его оборота прошла с нарушениями.





– Признали недействительными входящие документы почти за 3 года. Не все, но значительную часть.





В такой ситуации налог взимается не с торговой наценки, как было у Владимира, а со всей суммы реализации.





– Начал спорить, жаловаться. Стали давить еще сильнее. Забрали кассовое оборудование и компьютер. Нашли в компьютере черновой учет. Суммировали его и добавили к фактическому учету. В суде мы доказывали, что это неправильно. Ответ: «Вот подпись, что информация в компьютер введена вашим продавцом». Постановление суда – возместить незаконный оборот. По сути одну и ту же сумму (деньги-товар-деньги) посчитали несколько раз.





Кстати, Владимир считает себя человеком резким, невоздержанным в словах. На административной комиссии (их было много по разным делам) как-то заявил: «Что вы меня прессуете, дело ж не политическое». Получил штраф по максимуму.





Для полноты картины добавим, что семья успела построить квартиру на льготных условиях (двое детей, под фактические 5%). Выплаты порядка 445 руб. в месяц. Владимир говорит, что «это не такой льготный кредит как раньше, девальвации нет, сумма не падает».





Итог – бизнес фактически обанкротился. Товар конфискован. Владимиру присудили выплачивать еще некоторую сумму. Но платить ее он отказался, ушел из бизнеса и устроился на завод. Суды, однако, продолжились, и размер взыскания еще подрос.





Платить государству Владимир не хочет, ссылаясь на отсутствие денег и имущества. Судебные исполнители с этим согласились и обратили взыскание на его зарплату.





Доходы





Сейчас Ирина в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие 540,48 руб. Она иногда подрабатывает, но не регулярно, если пересчитать на средний месяц, то выйдет примерно 150 руб.





Владимир работает на госпредприятии зарабатывает порядка 435 руб. Не удивляйтесь, наш герой не минчанин, но живет в не очень обеспеченной провинции, где 600 руб. нормальная зарплата, а 800 руб. – отличная. Однако Владимир получает только 75% от зарплаты. Остальное уходит на взыскание по суду.





Другой работы у Владимира нет. Есть, правда, случайные подработки, но если пересчитать их среднемесячно, то выходит порядка 200 руб. Можно было бы подрабатывать в бизнесе у бывших коллег, но он успел поругаться с очень многими из местных государственных органов. Потому говорит: «Не хочу создавать людям проблемы».





Мама Владимира дает семье каждый месяц 150 руб. с пенсии. Они каждый месяц пытаются отказаться, но в итоге берут.





В семье была машина, но они продали ее при первой же тревоге. Хотя она была оформлена не на Владимира. Зато теперь у семьи есть заначка на случай, если окончательно сломается мобильник, срочно понадобится новая обувь и т.д.





Расходы

Семья не ведет учет расходов. Но кое-что смогли прикинуть с округлениями и обратным счетом, по принципу «что осталось».





- по жилищному кредиту платят 445 руб.





- на коммунальные, Белтелекому и за мобильную связь еще 170 руб.





- одежду себе практически не покупают: жена пока дома, и есть запасы с хороших лет.





- одежда, обувь и все прочее детям – порядка 150 руб. в месяц.





- на продукты – 400 руб. в месяц.





- на разные промтовары, бытовую химию и пр. – 100 руб.





На прочие расходы идет, то что остается.





Баланс доходов и расходов

Доходы





Зарплата Владимира 326 руб.





Подработки Владимира 200 руб.





Пособие Ирины 540,48 руб.





Подработки Ирины 150 руб.





Помощь мамы 150 руб.





Итого 1 366,48 руб.

Расходы





Кредит за квартиру 445 руб.





Питание 400 руб.





Промтовары и пр. 100 руб.





Коммунальные и связь 170 руб.





Раходы на детей 150 руб.





Прочие расходы 101,48





Итого 1 366,48 руб.





Бюджет сходится. Но не потому, что наши герои зарабатывают на все свои нужды. А потому, что денег больше нет. Но в последнюю заначку ради текущих расходов они не залезают.









Перспективы мрачные





Финансовые перспективы этой семьи довольно мрачные. Искать другую работу Владимир пока не рискует. Потому что устраиваться с непогашенным административным взысканием не так и просто, особенно в небольшом городе. Переезжать в другой город семья тоже не решается, тут новая квартира, родители, все привычно. Уехать за границу (как многие пишут сейчас) они не могут до полного расчета по взысканию. Платить еще около года. Скорее всего до этого времени они останутся в кризисе.







