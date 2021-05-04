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Телеканал «Гродно Плюс»: плату за выезд за границу еще не берут. Сейчас идут согласования
Источник материала: Tut.by
Телеканал «Гродно плюс»
По первоначальной информации, решение должно было вступить в силу через месяц. Однако сейчас стало известно, что решение только прошло согласование в Государственных пограничном и таможенном комитетах. Сейчас проходит согласование в Министерстве юстиции. Только после этого будет известна точная дата вступления решения в силу.
Кстати, 1 мая на границе около КПП «Брузги»
Напомним, сбор на выезд за границу будет распространятся на все автомобили, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и максимальная масса которых не превышает 5 тонн. При этом нет разницы, сколько пассажиров в транспортном средстве: одна машина — одна базовая (29 рублей).
Водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, от сбора будут освобождаться. Также бесплатно пересечь границу смогут ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.
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Телеканал «Гродно плюс» сообщает, что сбор за выезд за границу с 1 мая брать еще не начинали. Гродненский областной Совет депутатов принял решение о вводе местного...
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