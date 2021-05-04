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Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков – «за дискредитирующие поступки»
04.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По официальной версии, отдельные военнослужащие «нагнетали протестные настроения в обществе».
4 мая Александр Лукашенко
— В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес, — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
В отношении некоторых вышеупомянутых военнослужащих были «возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма».
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По официальной версии, отдельные военнослужащие «нагнетали протестные настроения в обществе».
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