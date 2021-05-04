Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков – «за дискредитирующие поступки»

Источник материала: Салiдарнасць

По официальной версии, отдельные военнослужащие «нагнетали протестные настроения в обществе».

4 мая Александр Лукашенко подписал указ , в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств были лишены воинских и специальных званий.

— В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес, — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

В отношении некоторых вышеупомянутых военнослужащих были «возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма».