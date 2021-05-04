Впервые за 200 лет граница между Францией и Бельгией изменилась. Всему виной один фермер

Источник материала: Onliner

На днях произошло, казалось бы, беспрецедентное событие — государственная граница между Бельгией и Францией, растянувшаяся на 620 км, неожиданно изменилась. Всему виной отнюдь не бюрократические заморочки, а бельгийский фермер, который случайно увеличил площадь своей страны. Именно он убрал с дороги приграничный камень, который мешал проехать его трактору, пишет BBC.

Возможно, инцидент так бы и остался незамеченным, если бы не местный историк. Во время прогулки по лесу он с удивлением обнаружил, что булыжник, обозначающий границу между двумя государствами, сдвинулся с места на 2,29 метра в пользу Бельгии.

Вместо того чтобы вызвать международный резонанс, инцидент был встречен улыбками по обе стороны границы.

«Он увеличил Бельгию, а Францию — уменьшил, это плохая идея», — сказал французскому телеканалу TF1 Дэвид Лаво, мэр бельгийской деревни Эркленнес.

«Мы должны суметь избежать новой пограничной войны», — сказала La Voix du Nord удивленный мэр соседней французской деревни Орели Велонек.

Местные бельгийские власти планируют связаться с фермером и попросить вернуть камень на прежнее место. Если этого не произойдет, его могут привлечь к уголовной ответственности, а Министерству иностранных дел Бельгии придется созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, бездействующую с 1930 года.

Камень появился на границе двух стран в 1819 году и оставался на своем законном месте более 200 лет.