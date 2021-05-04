Москва пытается пользоваться позицией Минска

пишет Belarus in focus. На минувшей неделе российский нефтесектор через анонимные источники публично пригрозил Беларуси остановкой поставок на НПЗ «Нафтан» с 3 июня. Кроме того – раз уж, как заявляют представители белорусского режима, США на самом высоком уровне пытается устроить в Беларуси госпереворот – Россия ожидает, что Беларусь прервет отношения с США, страной, которая якобы настойчиво пытается подорвать беларускую государственность,Belarus in focus.





Российские медиа и эксперты очень серьезно отнеслись к разоблачению американского заговора против Лукашенко. После слов Владимира Путина о том, что Беларусь фактически некому защитить кроме России от государственного переворота, убийства президента и кибератак на энергосистему, пресс-секретарь Песков также подтвердил позицию России по всем этим вопросам. Вслед за белору сскими властями Песков прямо назвал США организатором заговора.





Выпущенный белорусскими госмедиа фильм о заговоре придал убедительности этим позициям. Коль скоро США предприняли одну неудачную попытку заговора, то совершенно резонно ожидать новых, более серьезно подготовленных.





Теперь Россия ждет, что в этой безвыходной ситуации слова претворятся в действия, и Минск предпримет реальные шаги по более тесному вовлечению России в защиту Беларуси от посягательств США в части военной, внутренней и кибер-безопасности. Что означает дополнительное увеличение контроля России за армией, спецслужбами и энергосистемой Беларуси.





Отдельно у России развивается своя дипломатическая/визовая война с США. На фоне попыток США устранить Лукашенко и заключении соглашения о взаимном признании виз, в России считают очевидным, что Беларусь должна как минимум исключить США из списка стран, для которых действует безвизовый въезд в Беларусь.



