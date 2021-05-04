На продажу выставят пакет акций одного из барановичских предприятий

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На продажу до конца года намерены выставить пакет акций ОАО «Барановичский завод запасных частей АВТАКО». Из 64% акций, принадлежащих государству, продавать с аукциона будут 23%. Стартовая цена продажи пакета – 249,1 тысячи рублей.

Ценные бумаги барановичского завода пытаются продать не первый раз, однако пока безуспешно. Притом что АВТАКО – прибыльное предприятие с довольно высокой, по меркам Барановичей, средней зарплатой: по итогам 2020 года чистая прибыль завода составила 26 тысяч рублей, среднемесячная зарплата была 1103,9 тысячи рублей,intex-press.by.