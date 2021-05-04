Импортер Skoda сообщил о приостановке продаж всех моделей, включая российской сборки

Напомним, что после публикации списка запрещенных к ввозу в Беларусь товаров, куда попала и продукция группы компаний Skoda Auto, возникло много вопросов. Изначально указ президента, на основании которого было издано постановление Совмина, предусматривает введение запрета на ввоз и продажу товаров определенной марки на основании того, что товар производится в стране, применившей санкции в отношении Беларуси. Под запрет попали автомобили Skoda. Компания отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он прошел в Беларуси.





Таможенный комитет разъяснил порядок действий таможенных органов в отношении запрещенных к ввозу автомобилей Skoda:





— Не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС.





Позже в ГТК сообщили, что запрет касается и стран ЕАЭС, значит, и автомобилей, которые произведены в России. Из пояснений таможенного комитета следует, что ни одна Skoda из Европы и России, хоть новая, хоть подержанная, не «проскочит» в Беларусь.





Импортер марки Skoda направил в государственные ведомства письма с просьбой разъяснить, попадают ли под запрет автомобили, произведенные российским заводом Volkswagen Group Rus, но ответов пока не получил.





«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного Постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально. О дальнейших наших действиях в рамках применения Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021 мы сообщим дополнительно».





При этом в компании обращают внимание на то, что продажа запасных частей, сервис и гарантийное обслуживание автомобилей продолжатся в полном объеме.



