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Кубраков: Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий

04.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубраков: Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий

Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко подписал 4 апреля указ №174. Согласно документу, воинских званий лишены свыше 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

ФОТО: БЕЛТА



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Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет БЕЛТА. Александр Лукашенко...
 
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