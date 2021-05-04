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Кубраков: Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий
Источник материала: ОНТ
Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков,
Александр Лукашенко
ФОТО: БЕЛТА
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Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет БЕЛТА. Александр Лукашенко...
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