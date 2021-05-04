Полезный напиток, который стоит попробовать каждому

Источник материала: ОНТ

Напиток с куркумой и зеленым чаем матча обладает противовоспалительным и антиоксидантным действие и полезен для пищеварительной системы, пишет издание Express.

О пользе куркумы было известно издавна – в ней содержатся такие полезные вещества, как железо, марганец, калий и витамин С. Эта пряность оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, благотворно влияет на работу пищеварительного тракта и мозга.

Чай матча, в свою очередь, укрепляет иммунитет и помогает бороться с хроническими заболеваниями. Если совместить эти продукты, получится полезный напиток.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram