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Полезный напиток, который стоит попробовать каждому
Источник материала: ОНТ
Напиток с куркумой и зеленым чаем матча обладает противовоспалительным и антиоксидантным действие и полезен для пищеварительной системы,
О пользе куркумы было известно издавна – в ней содержатся такие полезные вещества, как железо, марганец, калий и витамин С. Эта пряность оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, благотворно влияет на работу пищеварительного тракта и мозга.
Чай матча, в свою очередь, укрепляет иммунитет и помогает бороться с хроническими заболеваниями. Если совместить эти продукты, получится полезный напиток.
ФОТО: pixabay
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Напиток с куркумой и зеленым чаем матча обладает противовоспалительным и антиоксидантным действие и полезен для пищеварительной системы, пишет издание Express. О...
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