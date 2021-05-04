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Полезный напиток, который стоит попробовать каждому

04.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полезный напиток, который стоит попробовать каждому

Напиток с куркумой и зеленым чаем матча обладает противовоспалительным и антиоксидантным действие и полезен для пищеварительной системы, пишет издание Express.

О пользе куркумы было известно издавна – в ней содержатся такие полезные вещества, как железо, марганец, калий и витамин С. Эта пряность оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, благотворно влияет на работу пищеварительного тракта и мозга. 

Чай матча, в свою очередь, укрепляет иммунитет и помогает бороться с хроническими заболеваниями. Если совместить эти продукты, получится полезный напиток. 

ФОТО: pixabay 

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Напиток с куркумой и зеленым чаем матча обладает противовоспалительным и антиоксидантным действие и полезен для пищеварительной системы, пишет издание Express. О...
 
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