«Рома, живи!»: белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре. Посмотрите, как трогательно

Источник материала: ОНТ

Жители Беларуси, среди которых артисты, телеведущие, учителя, сотрудники МЧС, записывают видео со словами поддержки 12-летнего Ромы Когодовского. Он пострадал на пожаре, когда выносил из огня младшего брата.

Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре БСМП. Ребенка готовят к очередной операции. Его состояние остается тяжелым .

Напомним, 12-летний Рома Когодовский вынес из горящего дома 2-летнего брата. Затем подросток потерял сознание. Мальчик получил сильные ожоги, порезал лицо и руки битым стеклом, через которое пробирался из дома.

В поддержку Ромы белорусы запустили акцию. В соцсетях и на YouTube появляются видео, в которых мальчику желают выздоровления и сил.













ФОТО: скриншот из видео





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram