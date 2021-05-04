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«Рома, живи!»: белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре. Посмотрите, как трогательно

04.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители Беларуси, среди которых артисты, телеведущие, учителя, сотрудники МЧС, записывают видео со словами поддержки 12-летнего Ромы Когодовского. Он пострадал на пожаре, когда выносил из огня младшего брата.

Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре БСМП. Ребенка готовят к очередной операции. Его состояние остается тяжелым

Напомним, 12-летний Рома Когодовский вынес из горящего дома 2-летнего брата. Затем подросток потерял сознание. Мальчик получил сильные ожоги, порезал лицо и руки битым стеклом, через которое пробирался из дома. 

В поддержку Ромы белорусы запустили акцию. В соцсетях и на YouTube появляются видео, в которых мальчику желают выздоровления и сил.




ФОТО: скриншот из видео


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Жители Беларуси, среди которых артисты, телеведущие, учителя, сотрудники МЧС, записывают видео со словами поддержки 12-летнего Ромы Когодовского. Он пострадал на...
 
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