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Интервью президента Ирландии едва не сорвалось. Смотрите, что произошло

04.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интервью президента Ирландии едва не сорвалось. Смотрите, что произошло

Выступление президента Ирландии Майкла Хиггинса по поводу смерти ирландского актера Тома Хики чуть не сорвалось – щенок главы государства попытался привлечь его внимание. Видео опубликовано на официальной странице президента в TikTok.

Пока Майкл Хиггинс выступал с речью, собака по кличке Мисних играла с полами его пиджака и рукой. Видео растрогало пользователей Сети. «Мне нравится, как президент Хиггинс расслаблен со своим щенком и продолжает свою речь», «Создается ощущение, что о любом домашнем питомце, оставленном на его попечении, будут очень хорошо заботиться», «Можно сказать, что он прекрасный человек только по тому, как его собака Мисних обожает президента. Как нашей нации повезло иметь такого чудесного лидера», – написали в комментариях.

ФОТО: скриншот из видео

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Выступление президента Ирландии Майкла Хиггинса по поводу смерти ирландского актера Тома Хики чуть не сорвалось – щенок главы государства попытался привлечь его...
 
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