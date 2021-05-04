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Что будет с организмом, если пользоваться смартфоном перед сном?

04.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с организмом, если пользоваться смартфоном перед сном?

Использование телефона перед сном негативно сказывается на нервной системе, рассказал агентству «Прайм» врач-сомнолог Максим Новиков.

По словам медика, в кровати лучше почитать книгу, а не сидеть в соцсетях или читать новости с телефона. Яркий свет от экрана гаджета разрушает мелатонин. Этот гормон вырабатывается во время сна. Врач порекомендовал не проверять ночью во время просыпания, который час, чтобы не возбуждать нервную систему. 

Максим Новиков также обратил внимание, что показания умных гаджетов, которые определяют фазы сна, не всегда верные. Чтобы сделать действительно качественный анализ сна, к человеку нужно подключать различные датчики. Наручных часов или браслета для этого мало. 

ФОТО: pixabay

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Использование телефона перед сном негативно сказывается на нервной системе, рассказал агентству «Прайм» врач-сомнолог Максим Новиков. По словам медика, в кровати...
 
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