Дожди и грозы. Прогноз погоды на 5 мая

Источник материала: ОНТ

Активный южный циклон, по имени «Даниэль», который принес ненастную погоду, покинул нашу страну, но атмосфера по-прежнему нестабильна и неустойчива. Из-за чего в ближайшие дни – ветрено, дожди, колебания температуры и атмосферного давления.

В ближайшие сутки погоду будут формировать атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Двигаясь с Западной Европы, они будут нести неустойчивые влажные воздушные массы.

В среду, 5 мая, облачно с небольшими прояснениями. На большей части страны – кратковременные дожди, днем большая вероятность гроз. Влажность 90%. Ветер южный, юго-западный порывистый, днем временами сильный. Атмосферное давление будет падать.

Утром температура от +5°C по северо-востоку до +9°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня воздух прогреется до +11°C по Витебской области и до +18°C по Гомельской. К вечеру температура – от +10°C по западу до +15°C по юго-востоку.

В четверг на погоду повлияют атмосферные фронты от активного циклона с центром над Финским заливом. Облачно с прояснениями. Почти повсеместно кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура ночью от +4°C по северу до +11°C по югу, днем +9°C…+15°C. В пятницу характер погоды существенно не изменится – днем порывистый ветер и дожди. И только с 9 мая в нашу страну устремятся более теплые воздушные массы с юга и столбики термометров устремятся вверх.

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