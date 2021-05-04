Криштиану Роналду может завершить свою карьеру в «Спортинге»

Источник материала: ОНТ

Криштиану Роналду хочет завершить свою карьеру в том клубе, с которого она и началась – португальском «Спортинге».

Сейчас один из самых успешных футболистов мира играет в туринском «Ювентусе».

Его контракт рассчитан до июня 2022 года, и продлевать его Роналду не собирается. Ранее в прессе появились новости о том, что португалец хочет покинуть «Ювентус» этим летом, однако они не подтвердились.

Главный тренер «Спортинга» в такой трансфер не верит: по его словам, Роналду – футболист другого уровня, до которого «Спортингу» никогда не дотянуться.

Криштиану Роналду 36 лет, он – один из лучших футболистов мира, обладатель пяти «Золотых мячей» – престижной футбольной награды, которая ежегодно присуждается лучшему футболисту.

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