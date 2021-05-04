Эти 5 изобретений женщин изменили мир!

Источник материала: ОНТ

Женщины издревле считались хранительницами очага, рукодельницами и музами, но никак не изобретателями. В этой статье мы поговорим о тех прекрасных дамах, которые сумели на своем примере еще раз доказать, что женщина и наука – отличная пара!





Посудомоечная машина



Фото: blog.comfy.ua

Мытье посуды часто становится камнем преткновения между членами семьи, однако эту проблему довольно легко решить при помощи посудомоечной машины. Мало кто знает, что люди обязаны этим изобретением простой домохозяйке по имени Джозефина Кокрейн. Женщина сумела усовершенствовать по сути бесполезное изобретение американца Джоэля Гоутона, которое было запатентовано ещё в 50-х годах XIX столетия. Обновленное устройство при помощи примитивного ТЭНа нагревало воду и отлично отмывало посуду. Впоследствии Джозефина дополнила свое изобретение сушкой, которая встраивалась прямо в посудомойку.

Основа Wi-Fi



Фото: kaspersky.ru

В повседневности мы используем Wi-Fi дома, на работе, в общественном транспорте, в кафе и других местах. Это возможность выходить в мировую паутину, обмениваться сообщениями, пересылать файлы и делать еще массу полезных вещей. В основе Wi-Fi, а также сотовой связи лежит технология расширенного спектра и скачкообразной перестройки частоты, которую изобрела голливудская актриса Хэди Ламарр. Технология получила название «Система скрытой связи» и во время войны использовалась для удаленного управления торпедами.

Силикон



Фото: zen.yandex.ru

Многие до сих пор верят, что силикон был изобретен пластическими хирургами, однако последние не имеют ничего общего с созданием этого материала. Силикон придумала скульпторша по имени Патрисия Биллингс. Исходя из специфики своей профессии, женщина искала для своих работ цементную добавку, которая смогла бы придать им больше прочности. В 70-х Патрисии удалось создать особый вид штукатурки, который отличался прочностью и устойчивостью к огню. Изначально силикон применялся для создания скульптур, однако впоследствии для него нашли ещё много применений.

Циркулярная пила



Фото: news.rambler.ru

Вокруг этого изобретения до сих пор ведутся споры: некоторые ученые утверждают, что циркулярная пила появилась задолго до XIX века. Однако в 1813 году, когда было запущено первое серийное производство этого устройства, оно было создано по прототипу Табиты Бэббит. Кто же эта женщина, которая смогла облегчить тяжкий труд мужчин? Табита была обычной ткачихой из Америки, которая проживала в религиозной общине. Часто наблюдая, как мужчины с трудом распиливают огромные бревна при помощи обычной двуручной пилы, женщина решила придумать устройство, которое позволило бы справляться с этой задачей быстрее. Первый прототип циркулярной пилы Табита прикрепила к своей прялке.

Котел отопления



Фото: gidruss.ru

Сегодня для того чтобы бюджетно согреть свой дом в холодное время года, люди по всему миру используют газовый котел отопления. Мало кто знает, что это устройство больше века назад придумала Элис Х. Паркер. Эта невероятно талантливая женщина сумела создать газовый котел, который в отличии от предыдущих локальных устройств с легкостью устанавливался в отопительные сети.

По материалам сайта ichip.ru

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