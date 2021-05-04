Над Минском заметили военные самолеты и вертолеты

Источник материала: Tut.by

Читатели присылают видео с самолетами и вертолетами, летящими над разными районами Минска. Вот как они выглядели.

На видео можно увидеть построение самолетов, напоминающих учебно-боевые Аэро Л-39 «Альбатрос», а также вертолеты, похожие на Ми-8 и Ми-24. Техника летела на небольшой высоте.

TUT.BY обратился за комментарием в Министерство обороны, чтобы узнать, с чем связано такое перемещение воздушной техники. В ведомстве сообщили, что информация будет опубликована завтра в официальных источниках.