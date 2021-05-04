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Над Минском заметили военные самолеты и вертолеты
Источник материала: Tut.by
Читатели присылают видео с самолетами и вертолетами, летящими над разными районами Минска. Вот как они выглядели.
На видео можно увидеть построение самолетов, напоминающих учебно-боевые Аэро Л-39 «Альбатрос», а также вертолеты, похожие на Ми-8 и Ми-24. Техника летела на небольшой высоте.
TUT.BY обратился за комментарием в Министерство обороны, чтобы узнать, с чем связано такое перемещение воздушной техники. В ведомстве сообщили, что информация будет опубликована завтра в официальных источниках.
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Видео с воздушной техникой прислали читатели из разных районов города.
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