Белорусские власти заигрались в заговор против Лукашенко

Заявление Александра Лукашенко о том, что на случай своей гибели он готовит декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности, наделало шуму и продолжает резонировать. 4 мая премьер Беларуси Роман Головченко попытался объяснить журналистам, для чего нужен анонсированный декрет о «коллективном президенте» . Но получилось не слишком убедительно.





«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции конституции: это возможность физического устранения руководства страны», — сказал Головченко.

Да, но в статье 89 Конституции Беларуси мы находим исчерпывающую формулировку: «в случае вакансии должности президента» полномочия временно переходят к премьеру. Вакансия же может появиться по любой из множества причин (умер естественной смертью, застрелен снайпером, подавился вишневой косточкой и т.д.), перечислить которые в основном законе просто немыслимо.

«Дело о перевороте»: жизни вождя реально ничего не угрожало

Головченко заявил, что не в претензии к Лукашенко из-за того, что ожидаемый декрет вроде как ущемляет статус премьера в случае форс-мажора: «Какие обиды? Я такое же должностное лицо, как и многие другие».

Да уж, пусть попробует хоть один чиновник в Беларуси выказать обиду на вождя. Хотя ряд обозревателей предположил, что этот декрет может быть косвенным симптомом неполного доверия ко второму по конституции человеку в государстве.

Премьер также подчеркнул, что «декрет рождается не на пустом месте. Мы все знаем, что происходит вокруг нашей страны, какие цели ставят недруги нашего государства — они выходят за рамки понимания моральных ценностей».

О целях недругов красочно говорил и сам Лукашенко (мол, его хотят убить, его детей посадить в погреб и т.д.). Об этом же сейчас надрывно вещает государственная пропаганда, выпускающая разоблачительные фильмы о заговоре .

Но это раздувание страстей выглядит абсолютно искусственным уже потому, что речь идет о заговоре, который, по сути, выращивался, как кристалл из раствора, в пробирке спецслужб. Из самих же пропагандистских фильмов вытекает, что КГБ давно вел фигурантов (Юрия Зенковича, например, как минимум с августа прошлого года), держал их под колпаком, провоцировал на определенные высказывания и действия.

А поскольку этот сюжет развивался под полным контролем и при участии спецслужб, то белорусские власти, естественно, могли пресечь активность заговорщиков в любой момент. Соответственно, реальной угрозы для жизни Лукашенко, устоев государства в этом случае не было априори. Мятежные генералы, готовые выступить против режима батальоны — все это было лабудой, дезой, которую втюхивал группе в основном дилетантов, этаких пикейных жилетов агент «Иван».

Таким образом, россказни про «ужас-ужас-ужас», который якобы реально грозил властной верхушке, высосаны из пальца. Вся эта история используется (и, вероятно, в значительной степени была сконструирована) сугубо для спекулятивного пиара. Который, однако, дает сильные побочные эффекты, работающие против властей.

Если всё под контролем, зачем так нервничать?

В любом случае нити этого заговора так или иначе обрублены. Зачем тогда пороть горячку с декретом, который может войти в противоречие с той самой 89-й статьей основного закона, предусматривающей переход полномочий к премьеру?

Ведь в плановом порядке разрабатывается проект изменений конституции, он должен быть готов к 1 августа. Если уж так хочется, прописать Совбез как коллективного президента можно в этом проекте (другой вопрос, что это в принципе сомнительное решение, поскольку исключительными полномочиями наделяется даже формально не избираемый гражданами орган).

Подготовка же форс-мажорного декрета может восприниматься как признак нервозности, если не панических настроений во властной верхушке. Обыватель рассудит: наверное, наверху серьезно мандражируют, предполагая, что заговоров (причем настоящих) может быть много, и не слишком надеясь, что спецслужбы их раскусят.

Более того, задуманную подпорку, страховку для режима на случай собственной гибели Лукашенко преподносит как венец своей нормотворческой деятельности, одно из самых принципиальных решений за всю эпоху своего правления.

Надо же, столько лет якобы строилось государство для народа, а в итоге дело сводится к чрезвычайщине, конструированию некоей не избранной народом структуры с колоссальными полномочиями, в которой наверняка тон станут задавать силовики . Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот вам и вся эпохальность.

Палка о двух концах

При этом, как выразился белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, «создается механизм “хунты в ожидании”».

В случае такого решения, если вдуматься, вероятность заговора на самом деле повышается. Где гарантия, что в какой-то момент генералы (которых в Совбезе много, а может стать еще больше) не захотят приблизить час обретения этих колоссальных полномочий? И где гарантия, что на этой почве их интерес не сомкнется с интересом Москвы ?

Возможно, Лукашенко уже осознал эти риски. Во всяком случае, декрета пока нет, хотя еще 24 апреля вождь режима пообещал, что подпишет документ в ближайшие дни. Не удивлюсь, если в итоге он окажется выхолощенным.

В любом случае эти метания с декретом, суетливые поиски некой палочки-выручалочки наверняка подводят более-менее мыслящего обывателя к простой мысли: если первый президент уповает на орган с особыми полномочиями, то выходит, что за 26 лет правления он не создал надежной, полноценной, нормально функционирующей системы государственных институтов.

В США вон был убит в 1963 году президент Джон Кеннеди, но Америка не развалилась. Как не развалилась и Польша после гибели в авиакатастрофе в 2010 году президента Леха Качиньского и многих других лиц из руководства страны. Получается, что демократии гораздо более стрессоустойчивы, чем якобы самая разумная и надежная в обрисовке пропаганды белорусская модель власти .

А еще в демократиях нет нужды затевать путчи, потому что есть гораздо менее рискованный и целиком легитимный путь — сменить власть через выборы. Муссируя тему переворота , свержения режима, власти пытаются отвлечь внимание от той проблемы, что в стране нет нормальных выборов, сломан механизм ротации правящих элит. Но на самом деле только подчеркивают эту проблему.

Вообще властная верхушка и ее пропаганда явно заигрались в историю с заговором и нагнетание чрезвычайщины на этом фоне. В итоге то, что по замыслу должно вызывать трепет, вызывает у многих лишь сарказм.