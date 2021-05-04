Строительство «Газпром Центра». Небоскреба нет. Есть железобетонная «консерва»

Строительство «Газпром Центра» в Минске будет законсервировано минимум до 2025 года. Ранее первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков пояснил, что у проекта «есть определенные трудности с геологией, с проектной документацией».



Таким «Газпром Цетнр» представляли разработчики проекта

Офисы, рестораны, медцентр, паркинг, каток…

Указ о строительстве был подписан в апреле 2013 года.

Говорят, когда в декабре 2011-го глава российской газовой монополии Алексей Миллер приезжал в Минск, его повели на экскурсию в Национальную библиотеку, во время посещения обзорной площадки он и положил глаз на территорию, где находился автовокзал «Московский».

Белорусские власти пошли навстречу дорогому инвестору, при этом, правда, выдвинули пару условий: за свой счет перенести автовокзал на новое место и принять участие в строительстве транспортной развязки на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова.

Далее было дело техники. Тогдашний председатель Мингорисполкома Николай Ладутько начал pr-компанию против автовокзала «Московский». Что это, мол, не самое ключевое транспортное ядро, хотя на тот момент через вокзал проходила треть пассажиров междугороднего и международного направлений. Что неудобно людям от метро до вокзала идти пешком (заметим, что это не намного дальше, чем надо пройти от метро до автовокзала «Центральный»). И, кроме того, никаким памятником архитектуры вокзал не является, поэтому говорить о том, что снос «Московского» автовокзала станет для города большой потерей, нельзя.

По проекту «Газпром Центр» должен объединить девять зданий разной высоты, общая площадь зданий — более 250 тыс. кв. м, в центре — 36-этажная высотка в 189 м. В Минске таких высотных зданий пока нет. Рядом с ним должна разместиться гостиница уровня «четыре звезды плюс».

Также на территории комплекса планировалось возвести офисные здания, рестораны и кафе, паркинг, многопрофильный диагностический медицинский центр, парк общегородского значения, окруженный фонтами открытый летний амфитеатр на 1 тысячу мест для проведения концертов и фестивалей. Зимой на этой территории может быть организован общественный каток.

Вмешались грунтовые воды… или коррупция?

Строительство началось в августе 2015 года, завершить грандиозную стройку планировалось в 2018 году. Ориентировочный размер инвестиций — почти миллиард долларов.

На церемонию закладки памятной капсулы в знак начала строительства приезжал сам Миллер. Он тогда заявил , что «проект станет еще одной новой, яркой визитной карточкой Минска».

Но не получилось. Уже в декабре 2016-го великая стройка была заморожена . В 2018 году был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International.

Генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров пояснил, что строительства было приостановлено из-за того, что возникли геологические осложнения. С подобными проблемами сталкивались и при строительстве расположенной рядом Национальной библиотеки. Но сейчас сваи будут усилены, и в декабре 2020 году объект будет сдан.

Хотя кроме проблемы проседания фундамента на неустойчивых грунтах назывались и другие причины остановки российского проекта. По одной из версий, «Газпром» прекратил финансирование проекта из-за газового спора между Беларусью и Россией (на тот момент Беларусь задолжала «Газпрому» около 600 млн долларов).

По другой версии, проблема возникла из-за коррупции — миллионы долларов получили по тендеру подрядчики, которые не имели опыта строительства таких объектов. Дефектные сваи были установлены, но ставить на них высотные здания нельзя, и что теперь с этим делать, заказчик не знал.

Уже в ноябре 2020 года было понятно, что к названному сроку — к декабрю — комплекс построен не будет, поэтому было решено попросить власти перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года. Однако срок действия инвестдоговора, по которому предполагались преференции и льготы заказчику, белорусские власти не продлили, «Газпром» в свою очередь не утвердил новую смету на строительство комплекса. В итоге стройка опять была заморожена на три месяца.



Замороженная стройка. Фото TUT.by

Уникальный объект постмодернистской архитектуры

Когда-то на этом месте располагался автовокзал «Московский», который обслуживал международные, междугородные и пригородные рейсы. Был рассчитан на обслуживание 15 тысяч человек в сутки.

Над проектом здания автовокзала работала в 80-е годы группа архитекторов «Минскпроекта»: Николай Наумов, Леонид Волчецкий и Юрий Рушев. Для строительства был выбран сложный ландшафт, поэтому пришлось частично срезать семиметровый холм.



Автовокзал «Московский». Фото wikimedia

Изюминкой проекта был контраст квадратного общественно-административного корпуса с кассами, залом ожидания, магазинами и другими помещениями и вписанного в него круглого навеса над пассажирским перроном. По внешнему и внутреннему контуру навес радиусом 35 метров подвешивался на 54 вантах к высокой железобетонной башне-пилону, таким образом, формируя высотный акцент здания.

Здание автовокзала называли уникальным объектом постмодернистской архитектуры, оно считалось одним из лучших проектов 90-х годов. Журнал «Архитектура и строительство» сравнивал его с «футуристической летающей тарелкой, приподнятой десятками тонких лучей над курганом». Журнал подчеркивал концептуальность нового автовокзала, его «монументальность, семантическое богатство, точность конструктивного исполнения, единство архитектуры и декоративного оформления».

Авторы проекта получили множество наград и премий, в том числе высшую творческую награду — Государственную премию. Автовокзал в 1999 году завоевал Гран-при на Республиканском смотре-конкурсе архитектуры за лучшую постройку года и диплом на Всемирном фестивале архитектуры в Болгарии; в 2001 году в Москве — серебряную медаль на Международном фестивале зодчества; в 2002-м — диплом Минстройархитектуры за лучшую работу в области градостроительства и архитектуры; в 2003-м — Госпремию Республики Беларусь за оригинальную архитектуру гражданских и промышленных сооружений в городе и на селе.

В одном из интервью архитектор Николай Наумов вспоминал, что Лукашенко очень хвалил здание, называл его визитной карточкой Минска. Кстати, при проектировании автовокзала впервые были предусмотрены пандусы для инвалидов, до этого в советские времена их никогда не делали.

Справедливости ради стоит отметить, что слабая попытка помешать уничтожению здания была. Белорусский союз архитекторов отправил тогда письмо главе Мингорисполкома с просьбой не сносить автовокзал, так как он является архитектурным достоянием города. Неравнодушные минчанине собрали 3300 подписей против сноса «Московского».

Но свое мнение к тому времени Ладутько уже высказал

Не в Охте, так в Лахте — быть самому высокому небоскребу

У нас российский монополист победил, а вот в Санкт-Петербурге общественность смогла противостоять «Газпрому». В 2005 году компания купила там землю с находящимися на ней сооружениями для строительства общественно-делового комплекса «Охта-центр».

Предполагалось, что в небоскребе высотой почти 400 метров разместится штаб-квартира «Газпрома».

Проект вызвал очень бурную дискуссию, в нее были втянуты многие публичные люди: актеры, политики, известные деятели культуры и науки. Противники проекта считали, что непомерная высота небоскреба навсегда изменит исторический облик города. Жители города неоднократно проводили акции протеста и оспаривали строительство в судах.

Борьба продолжалась пять лет, подключилась и международная общественность в лице ЮНЕСКО, и в декабре 2010 г. администрация города отменила свое постановление о строительстве небоскреба на Охте.

В итоге в марте 2011 года «Газпром» приобрел участок в Лахте и построил в 2018 году еще более высокую башню. 87-этажное здание «Лахта-центр» — самое высокое в Европе.