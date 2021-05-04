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В Гомеле водитель Citroen сбил двух детей. Один из них скончался по дороге в больницу
Источник материала: Onliner
Сегодня в Гомеле 19-летний водитель Citroen двигался по улице Советской в сторону улицы Трудовой. Проезжая перекресток с улицей Крестьянской на красный сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем Nissan,
Из-за удара Citroen занесло на тротуар, где он сбил двух пешеходов 2015 года рождения — мальчика и девочку.
В результате ДТП девочка скончалась в машине скорой помощи, мальчик после осмотра медиков был отпущен домой.
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Сегодня в Гомеле 19-летний водитель Citroen двигался по улице Советской в сторону улицы Трудовой. Проезжая перекресток с улицей Крестьянской на красный сигнал...
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