В Гомеле водитель Citroen сбил двух детей. Один из них скончался по дороге в больницу

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гомеле 19-летний водитель Citroen двигался по улице Советской в сторону улицы Трудовой. Проезжая перекресток с улицей Крестьянской на красный сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем Nissan, сообщает ГАИ города.

Из-за удара Citroen занесло на тротуар, где он сбил двух пешеходов 2015 года рождения — мальчика и девочку.

В результате ДТП девочка скончалась в машине скорой помощи, мальчик после осмотра медиков был отпущен домой.