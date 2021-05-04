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В Гомеле водитель Citroen сбил двух детей. Один из них скончался по дороге в больницу

04.05.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Гомеле 19-летний водитель Citroen двигался по улице Советской в сторону улицы Трудовой. Проезжая перекресток с улицей Крестьянской на красный сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем Nissan, сообщает ГАИ города.

Из-за удара Citroen занесло на тротуар, где он сбил двух пешеходов 2015 года рождения — мальчика и девочку.

В результате ДТП девочка  скончалась в машине скорой помощи, мальчик после осмотра медиков был отпущен домой.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в Гомеле 19-летний водитель Citroen двигался по улице Советской в сторону улицы Трудовой. Проезжая перекресток с улицей Крестьянской на красный сигнал...
 
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