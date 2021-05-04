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В Могилеве из-за сильного ветра обрушился фасад многоэтажки. Фотофакт
Источник материала: Onliner
Сегодня утром сильный ветер практически полностью сдул на землю фасад жилого дома в микрорайоне Фатина в Могилеве. Фотографии произошедшего публикует телеграм-канал
Подписчик, приславший фото, не упустил возможности посетовать и на не самую приятную погоду, и на работу подрядчика, строившего дом:
— Кто довел технологию до того, что 2-метровый кусок пенопласта крепится к стене семью точками клея без дюбелей? — возмутился он.
Пострадал ли кто-то от внезапного «пенопластового дождя», пока не сообщается.
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