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В Могилеве из-за сильного ветра обрушился фасад многоэтажки. Фотофакт

04.05.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром сильный ветер практически полностью сдул на землю фасад жилого дома в микрорайоне Фатина в Могилеве. Фотографии произошедшего публикует телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Подписчик, приславший фото, не упустил возможности посетовать и на не самую приятную погоду, и на работу подрядчика, строившего дом:

— Кто довел технологию до того, что 2-метровый кусок пенопласта крепится к стене семью точками клея без дюбелей? — возмутился он.

В Могилеве из-за сильного ветра обрушился фасад многоэтажки. Фотофакт
В Могилеве из-за сильного ветра обрушился фасад многоэтажки. Фотофакт

Пострадал ли кто-то от внезапного «пенопластового дождя», пока не сообщается.

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Теги: Могилев
 
 
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Сегодня утром сильный ветер практически полностью сдул на землю фасад жилого дома в микрорайоне Фатина в Могилеве. Фотографии произошедшего публикует...
 
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