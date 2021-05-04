В Могилеве из-за сильного ветра обрушился фасад многоэтажки. Фотофакт

Источник материала: Onliner

Сегодня утром сильный ветер практически полностью сдул на землю фасад жилого дома в микрорайоне Фатина в Могилеве. Фотографии произошедшего публикует телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» .

Подписчик, приславший фото, не упустил возможности посетовать и на не самую приятную погоду, и на работу подрядчика, строившего дом:

— Кто довел технологию до того, что 2-метровый кусок пенопласта крепится к стене семью точками клея без дюбелей? — возмутился он.









Пострадал ли кто-то от внезапного «пенопластового дождя», пока не сообщается.