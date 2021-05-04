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В Минске усилили проверку водителей на алкоголь
04.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Госавтоинспекция Минска ежедневно проводит рейды и выявляет водителей, которые не соблюдают правила движения. Протоколы составляют не только на тех, кто превысил скорость или пересек сплошную. За что еще привлекают к административной ответственности, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Чаще всего в стране штрафуют автолюбителей
Сотрудники Госавтоинспекции долго не могли остановить водителя. Как окажется позже, в его организме было 3,6 промилле алкоголя. Это состояние сильного опьянения.
Для опытного инспектора выявить нарушителя не составляет труда. При виде экипажа ДПС некоторые водители либо резко сбрасывают скорость, либо наоборот едут быстрее или перестраиваются в другой ряд. Такое поведение у специалиста сразу вызывает подозрение, и он останавливает машину для проверки.
Но подтвердить или опровергнуть предположение инспектора может только медицинское освидетельствование. Его проводят в ближайшем учреждении здравоохранения. Нетрезвым считается водитель, в организме которого обнаружено более 0,3 промилле алкоголя. То есть перед поездкой был выпит бокал сухого вина или бутылка пива. На нарушителя составляют протокол, транспортное средство изымают и отвозят на штрафстоянку. При повторном задержании в течение года водителя ждет уголовная ответственность.
В Беларуси ответственность за вождение в нетрезвом состоянии усилили. Теперь в зависимости от степени опьянения штраф может достигать 2,5 тысяч долларов с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет. В случае повторного нарушения могут изъять и транспортное средство.
С начала года в Беларуси было задержано более пяти тысяч нетрезвых водителей.
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В зависимости от степени опьянения штраф может достигать 2,5 тысяч долларов с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет.
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