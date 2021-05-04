Цены на сахар растут, ЕАЭС до осени разрешил беспошлинную торговлю

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Кроме того, повсеместно поставки на экспорт затруднены дефицитом контейнеров. А актуальность темы зеленой энергетики и растущие цены на нефть могут создать дополнительный спрос на сахар-сырец как сырье для этанола, комментируют аналитики.





Международная организация по сахару (ISO) ожидает дефицита сахара в сезоне 2020/21 на уровне 4,8 млн т. При этом мировое производство сахара оценивается в текущем году в 169 млн т, а потребление — в 173,8 млн т. В сезоне 2020/21 наблюдалось снижение производства сахара в Таиланде, ЕС, Иране и Пакистане.





Избыток производства сахара в сезоне 2019/20 составил всего 0,9 млн т, что объяснялось более медленным выходом мира из карантинных ограничений.





По оценке Agroconsult, производство сахара в Бразилии в новом сезоне снизится на 6,7% — до 35,4 млн т, одновременно производство этанола сократится на 6,3% — до 28,1 млрд литров, урожай сахарного тростника упадет на 3,3% — до 585 млн т. Экспорт сахара-сырца составит 26,5 млн т (–3 млн т к сезону 2020/21). В связи с резким падением бразильского производства дефицит на мировом рынке сахара в новом сезоне 2021/22 может достичь 1 млн т.





Производство сахарного тростника в Таиланде в сезоне 2020/21 составит 72,7 млн т, что на 1% меньше, чем в сезоне 2019/20.





ЕАЭС ввел беспошлинный режим в торговле сахаром





Тем временем рублевая московская оптовая цена на сахар на 30 апреля составила 45–48 рублей за килограмм, по данным Sugar.ru.





Себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $757,4/т (49,64 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане — $617,7/т (43,07 руб./кг — в Краснодаре с учетом доставки) без НДС.





Расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина — 0%, НДС — 10%): мешками навалом — 46,38 руб./кг, контейнерами — 50,09 руб./кг.





За 28 дней апреля 2021 года Россия импортировала белого сахара из Беларуси в объеме 9,1 тыс. т . Это соответствует темпам предыдущих месяцев: за весь март белорусские поставки составили 12,2 тыс. т, за февраль – 8 тыс. т.





Обсуждать возможность дополнительных решений со стороны ЕЭК на рынке сахара ЕАЭС преждевременно — они будут зависеть от того, какая конъюнктура сложится на рынке в конце лета 2021 года, заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.





Совет ЕЭК на последнем заседании принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года», — рассказала Малкина.

С учетом ситуации с ценами на рынке сахара ЕЭК планирует вернуться в июле 2021 года к рассмотрению вопроса о дополнительных мерах регулирования.





Малкина назвала страны союза «уверенными производителями сахара», поэтому регулирование должно затрагивать как экономическую, так и социальную сферу.





пишет Office Life. Ранее сообщалось, что в Беларуси позитива сахарная отрасль может ждать только со стороны господдержки. Например, в недавнем прошлом был найден способ увеличить сбыт через госзакупки. Также на внутреннем рынке держится минимальная цена на сахар, чтобы зарубежные коллеги не смогли демпинговать на «родном поле»,Office Life.







