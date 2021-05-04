1,7 промилле у водителя BMW, маршрутка на трех колесах - автодайджест за 4 мая

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1,7 промилле у водителя BMW, который накануне попал в аварию на Домашевском переулке в Минске, а после скрылся с места происшествия. Машина врезалась в припаркованный автомобиль Peugeot, удар был такой силы, что у обоих авто сильно повредились колеса. Несмотря на это, шофер сумел отогнать BMW во дворы и спрятать номера. Нарушитель задержан, машина, которую водитель недавно купил, но не поставил на учет, находится на штрафстоянке. Сам задержанный уверяет, что выпил уже после утреннего инцидента.

Маршрутка на трех колесах была замечена в Гродно. В центре города у микроавтобуса на ходу отвалилось заднее колесо. Инцидент случился, когда Mercedes поворачивал налево. Пострадавших нет.

Не справился с управлением мотоцикла и упал, выезжая на перекресток, - это предварительная версия утренней аварии в столичном микрорайоне Малиновка. Байкер серьезно не пострадал.

Невнимательность стала причиной аварии на улице Первомайской в Минске. Там Renault при развороте не пропустил трамвай. ДТП произошло накануне днем. В результате столкновения обе машины получили незначительные повреждения, иные обстоятельства дорожная милиция выяснит в результате проверки. А благодаря низкой скорости удалось избежать тяжелых последствий.