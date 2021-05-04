В Оршанском районе пожарный извещатель спас семью - новости от белорусских спасателей

Источник материала: БT

Обзор новостей от спасателей подготовил Александр Камович.

Службы подсчитывают ущерб от сильного ветра. Непогода прошла по территории страны в минувшие сутки. По оперативным данным, из-за порывов ветра до 22 м/с пострадали 3 населенных пункта в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Повреждены крыши жилых домов и сельхоззданий. Зафиксировано 47 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 2 легковых автомобиля. Пострадавших нет. Спасатели и коммунальники проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Энергетики восстанавливают сети, в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение в 330 населенных пунктах.

В Оршанском районе пожарный извещатель спас семью

О ЧП в дежурную службу сообщили накануне - на улице Садовой в агрогородке Межево горел дом, сарай и баня. Когда пожарные прибыли к месту вызова, то наблюдалось открытое горение построек. Хозяин дома и дети находились у соседей - никто не пострадал. Как стало известно, мужчина и дети на момент возникновения пожара спали. Услышав звук извещателя, проснулись и вышли на улицу. Спасатели ликвидировали пожар. В результате во всех постройках уничтожены крыши и перекрытия, повреждены стены и имущество.

На пожаре в Смолевичах спасены две женщины

ЧП произошло сегодня в 9 утра. Спасателям поступило сообщение о пожаре в подъезде многоквартирного жилого дома. Подъехав к месту вызова, спасатели увидели, что из окна лестничной клетки между четвертым и пятым этажами валит плотный дым. Там были и люди, которые просили о помощи. Возгорание произошло под лестничной клеткой. Один из спасателей остался тушить пламя, а другая группа поднялась на пятый этаж и с помощью масок для спасения вывела двух женщин на улицу.

Людей осмотрели врачи, в госпитализации они не нуждались. В результате пожара уничтожена детская коляска, закопчены стены лестничной клетки на первом этаже.

В Бобруйском районе на пожаре погибла пенсионерка

Накануне вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Дуброва. После прибытия к месту вызова спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем, а крыша уже обрушилась. Со слов соседей, внутри находился человек. Хозяйка, пенсионерка, проживала одна. Спасатели на полу в комнате обнаружили обгоревший труп женщины. Поиск погибшей был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля и веранда, повреждены перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.